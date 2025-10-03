La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo participa este viernes en la segunda jornada VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Efe

Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

El líder del PP pretende modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal para tipificar como delito el «fraude» de la edad

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Alberto Núñez Feijóo anunció este viernes que si tras las próximas generales llega a La Moncloa reformará la Ley de Extranjería y el Código Penal ... para que los inmigrantes ilegales que lleguen a España y se hagan pasar por menores sean expulsados. «Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos», aseguró durante su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  6. 6 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  7. 7 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  8. 8

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  9. 9 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  10. 10 Astrade se convierte en Talentismo para dejar atrás el concepto TEA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada