El empresario Alejandro Hamlyn. Hafesa.

El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

Un juez de la Audiencia Nacional, el tribunal donde trabajó el agente que percibió más de 4.000 euros mensuales, pide al Gobierno la extradición de Alejandro Hamlyn, conocido por los audios de Leire Díez y que no se presentó a un juicio por un fraude de 154 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:51

El empresario vasco Alejandro Hamlyn, procesado por un fraude tributario en la gestión de hidrocarburos de más de 154 millones de euros y que permanece ... huido en Emiratos Árabes Unidos para evitar su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional (le piden 89 años de prisión), pagó más de 4.000 euros mensuales a un policía de la Audiencia Nacional para que le filtrara información de bases de datos reservadas, según recoge un auto judicial.

