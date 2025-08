El emérito cumple cinco años en Abu Dabi sin vuelta en el horizonte

Tal día como este domingo hace un lustro, España afrontó un acontecimiento para las hemerotecas en su historia reciente. Seis años después de su abdicación, ... la última gran operación de Estado diseñada por el entonces PP en el Gobierno con Mariano Rajoy al frente y el PSOE en la oposición pilotado por Alfredo Pérez Rubalcaba, Juan Carlos de Borbón comunicaba por carta a su hijo y heredero, Felipe VI, que abandonaba España por «ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada. El destino, se supo después, era Abu Dabi. Y lo que se describió en un principio como una salida temporal, se ha transformado en una residencia permanente. Aunque las visitas puntuales, sobre todo para participar en las regatas de la localidad gallega de Sanxenxo se han normalizado, no hay horizonte a la vista de que el rey emérito, a sus 87 años, vaya a regresar al país en el que reinó durante casi cuatro décadas.

«Los acontecimientos» que desencadenaron la marcha eran, pese al eufemismo, conocidos: las tres investigaciones judiciales abiertas a Juan Carlos I por sus cuentas en el extranjero, que habían llevado al Rey meses antes, en lo más crítico de la pandemia en 2020 y con la ciudadanía padeciendo sus consecuencias, a romper relaciones con su progenitor, a renunciar a su herencia y a retirarle la asignación de casi 195.000 euros que recibía del presupuesto de la Casa Real. La Fiscalía del Supremo acabó archivando los procedimientos por una combinación de falta de pruebas, por haber prescrito los posibles delitos y porque el emérito efectuó regularizaciones fiscales. El pasado mayo y amparándose en estos argumentos, la Sala de lo Penal del alto tribunal zanjó una querella de varios juristas que pretendían reabrir el caso.

El cierre del escollo judicial no se ha traducido, sin embargo, en un punto final al alejamiento de Juan Carlos I en Abu Dabi. Sí se han ido apaciguando las relaciones con el Rey, lo que propició, por ejemplo, un «breve encuentro familiar», según informó Zarzuela, en en Marín (Pontevedra), entre ambos y junto a la Reina y la heredera al trono, la Princesa Leonor. Pero no hay perspectivas de retorno. De lo que sí las hay es de que el emérito vaya a seguir apareciendo en la actualidad del país. Siguen su curso las demandas por injurias y calumnias que ha presentado en los últimos meses contra el expresidente de Cantabria y antiguo amigo, Miguel Ángel Revilla, con un fallido intento de conciliación en Santander para que éste se retractara -no lo hizo- de una declaraciones críticas con las conductas pasadas del exjefe del Estado; y también la interpuesta contra Corinna Larsen, con la que Juan Carlos de Borbón mantuvo una relación de años.

Junto a ello, a finales de año está prevista la publicación de las memorias que, bajo el título 'Reconciliación', ha puesto negro sobre banco la periodista francesa Laurence Debray. Según la editorial Planeta, el libro dará cuenta de la historia del monarca en un momento en que su aportación, singularmente en el tránsito de la dictadura a la democracia, ha quedado «ensombrecida».