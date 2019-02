La división se ahonda entre las fuerzas independentistas en vísperas del juicio

La consejera de Justicia no cree que la sentencia esté escrita

La consejera catalana de Justicia, Ester Capella, no cree que la sentencia del juicio por el proceso independentista esté dictada y no renuncia «a ganar este procedimiento». En una entrevista en Catalunya Ràdio, Capella confió en que el Tribunal Supremo «vuelva a tener sensatez y no desborde el Código Penal» y dicte una sentencia absolutoria.

Capella criticó la forma en que fueron trasladados los presos independentistas, aunque celebró que «no hayan tenido que sufrir ningún tipo de vejación, ni improperio» por parte de los ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

«Si fuésemos una república y gestionásemos estas cosas ya le digo yo que estos traslados no serían así», aseguró la consejera, que insistió en que los presos deberían afrontar el juicio en libertad y no desde la cárcel.