Casado llega a Sol y evita saludarse al principio con Garrido 00:53 Pablo Casado saluda al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. / EFE El expresidente de la Comunidad de Madrid ha acudido al acto de celebración del 2 de Mayo y se ha sentado junto a algunos de sus excompañeros del PP como Esperanza Aguirre EUROPA PRESS MADRID Jueves, 2 mayo 2019, 12:42

El presidente del PP, Pablo Casado, ha llegado este jueves a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, acompañado de la candidata de su formación a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha evitado saludarse con el expresidente del Ejecutivo autonómico y ahora número 13 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido.

Casado ha sido de los últimos en entrar en la Puerta del Sol, donde a las 11 horas estaba previsto que empezara el acto de las Medallas de la Comunidad y las Condecoraciones de la Orden del 2 de Mayo. Lo ha hecho acompañado de Díaz Ayuso y parte de su equipo. También ha podido charlar un rato, mientras esperaba a atender a los medios, con el candidato del PP al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida; y su número dos en la lista, Andrea Levy.

En ese momento, la 'foto' ha sido la de Casado hablando con su equipo y al lado, a apenas un metro, los candidatos de Vox a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital, Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith, respectivamente, también con su gente. Ninguno de los dos han hecho por dirigirse la palabra.

Tras hacer declaraciones a los medios, Casado ha ido a situarse en su silla, ya en el patio de Sol, y allí ha evitado saludar a Garrido, que ha acudido como expresidente del Gobierno madrileño con el candidato de Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, y con la del Ayuntamiento madrileño, Begoña Villacís.

Sí que ha dado la mano al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, o a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. También ha dado dos besos a la expresidenta del PP de Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que, precisamente, ha tomado asiento al lado de Garrido. Ambos, que no se han besado, sí que han conversado hasta que ha se ha iniciado el acto.

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Ángel Garrido. / EP

Momentos previos, Casado se ha referido a la salida de Garrido del partido. «Creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetara la sociedad española y los medios de comunicación y los partidos políticos y alentar que miembros de otros partidos políticos se pasen en mitad de la campaña electoral al tuyo da buena medida de la regenereación falsa que ha intentado enarbolar (Cs)«, ha sostenido.

En este punto, cree, sobre todo, que es ejemplo «de la mala situación de captación de talento interna que puedes tener en tu partido». «Nosotros pedimos un juego limpio, una campaña limpia y lo que vamos a hacer es responder a la demanda de los españoles y los madrileños como hemos hecho siempre«, ha añadido.

«Una operación de cosmética»

Garrido, que no ha hablado directamente de Casado, sí que ha saludado al presidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, al que ha visto nada más llegar en Pontones, y luego, dentro del acto, se han vuelto a dar la mano.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio del acto, al ser preguntado sobre si hubiera cambiado de partido de haber conocido antes ese giro al centro del PP, Garrido ha señalado que este giro no existe porque «es una operación de cosmética», cuando «durante todo este tiempo han trabajado hacia la derecha».

«Yo sí que he estado siempre en el mismo sitio, en el centro político y ahora algunos ven que tenía razón que era el espacio que tendría que haber seguido el PP», ha lanzado.

Sobre las acusaciones de «traidor» al pasar a otro partido, el exdirigente regional ha sostenido que líderes de una formación que «han dado 28 años de su vida por ella» y después «les insultan» es algo que «no les va a ayudar a recuperar el voto».

«Además, yo no me he ido por buscar un puesto. Hay que dejar que las personas decidan dónde quieren estar, aquellos que trabajamos en los partidos, a los militantes y a los votantes. Un respeto a los votantes, porque estos cambios de última hora perdiendo el respeto a algunas formaciones no les va nada bien«, ha zanjado.

«Cada uno es libre de hacer lo que le parece»

Por su parte, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha reconocido que fue «una sorpresa» el fichaje del expresidente regional Ángel Garrido por Ciudadanos, aunque ha remarcado que «cada uno es libre de hacer lo que le parece».

«Parece ser que el señor Garrido quería ir al Senado y no podía ir a las listas europeas por una cuestión familiar, de custodia compartida. Parece ser, es lo que me han dicho a mí (...)», ha espetado a continuación ante los medios de comunicación.

Aunque, ha remarcado que no tiene «ningún inconveniente» en sentarse al lado de nadie en esta cita. «Ni de Ángel Garrido, ni de Pablo Iglesias», ha señalado. Y es que, a su parecer, lo que hace falta es «que se termine este lanzamiento de pullitas entre unos y otros» y sean capaces de unirse todos los que creen «en la libertad, en la propiedad y en España» más allá de las «discrepancias».