Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer

C. P. S. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:37 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

Borja Semper anunció en julio que padecía un cáncer por el que se tenía que someter a un «tratamiento exigente». Pero tras cuatro meses «durísimos», el portavoz nacional del Partido Popular lleva ya cuatro semanas sin quimioterapia. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante», ha escrito en su cuenta de X junto a una imagen de él en un ascensor. En el mensaje también aprovecha para agradecer «tantos mesnajes de afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!».

Fue el 14 de julio cuando Semper anunció que dejaba la política de manera temporal para centrarse en el tratamiento. «No sé cuándo estaré fuera, en función del tratamiento veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación», aseveró.

Desde ese día, Semper ha reaparecido en contadas ocasiones. Aunque la última vez fue a través del Instagram de su mujer, Bárbara Goenaga, quien ha sido su principal apoyo en estos meses de tratamiento. En esa publicación, a Goenaga y Semper se les veía disfrutando de unos días en Cádiz. Una publicación del 30 de noviembre en la que la actriz escribía en vasco «disfrutando la vida».