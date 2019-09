Una alto cargo de Díaz Ayuso, entre los investigados en 'Púnica' La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera reunión del nuevo Ejecutivo autonómico de coalición del PP y Ciudadanos. / EFE Se trata de la secretaria general de Medio Ambiente Rosario Jiménez Santiago, que «dio cobertura» a un contrato amañado en 2006 desde Empleo y Mujer, según el auto del juez MATEO BALÍN Madrid Lunes, 2 septiembre 2019, 19:16

Primer alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso salpicado por la corrupción. La secretaria general técnica de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago, ha sido investigada por el juez en la pieza separada de la financiación irregular del PP de Madrid.

La actual número cuatro de la consejería de Medio Ambiente aparece en la lista de 29 nuevos investigados en esta pieza de la trama 'Púnica', cuyo auto se ha conocido este lunes.

Jiménez Santiago llegó a la consejería en junio de 2018, bajo la presidencia de Ángel Garido, entonces en el PP y ahora en Ciudados, está licenciada en Derecho y es técnico de la administración general de la Comunidad de Madrid. Su implicación en 'Púnica' atiende a su desempeño en la Consejería de Empleo y Mujer durante el gobierno de Esperanza Aguirre en 2005 y 2006, bajo la batuta del también investigado Juan José Güemes.

En concreto, aparece señalada en un contrato de «promoción, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación instritucional», que fue adjudicado a la mercantil Over Marketing, en el centro de la trama, por 199.991 euros.

Según el auto, Jiménez Santiago «dio cobertura al desvío de fondos, firmando los documentos de OK de reconocimiento y propuesta de pago, y supervisó las facturas a Over Merketing desde enero hasta diciembre de 2006, dando por bien ejecutado la prestación pese a la no realización de todo el trabajo facturado».

La mercantil dirigida por el investigado Daniel Mercado aparece en el centro de la investigación como la empresa instrumental utilizada por el PP de Madrid para financiarse de forma irregular desde 2004 hasta 2011, al menos.