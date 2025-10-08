Albares niega que el acuerdo por Gibraltar sea una renuncia a la reclamación española del Peñón

Cuatro meses después de que España y la UE sellaran con Reino Unido el histórico acuerdo para el estatus de Gibraltar tras el 'brexit', el ... ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudió al Congreso para dar cuenta del mismo. El responsable de la diplomacia española pidió al PP apoyo para que el texto reciba la luz verde en el Europarlamento al mismo tiempo que negó que fuera una renuncia a la soberanía española del Peñón. «No renunciamos ni renunciaremos nunca», zanjó.

Albares avanzó que la Comisión Europea está trabajando ya en la redacción del documento final y que, a falta de un giro de guion, debería estar listo «este otoño». En ese momento se abrirá el trámite de ratificación en el Consejo y la Eurocámara, además del proceso paralelo que se está desarrollando en el Parlamento británico.

El acuerdo sellado el 11 de junio incluye la demolición de la histórica Verja que separaba la colonia británica del Campo de Gibraltar permitiendo, por tanto, la libre circulación las 50.000 personas que diariamente transitan esa frontera. Una línea que se endureció tras la salida del Reino Unido de la UE. En cuanto a los controles de acceso de los pasajeros que lleguen al puerto y aeropuerto de Gibraltar, estos deberán pasar un doble control: de la policía gibraltareña, primero, y de la Policía Nacional como encargados de velar por el acceso a la zona Schengen. También incluyen elementos de convergencia fiscal, especialmente para los trabajadores transfronterizos.

Pese a la defensa de Albares, tanto el PP como Vox afearon al Gobierno que no haya sabido aprovechar la oportunidad que brindaba la negociación de este acuerdo como resultado de la decisión de Reino Unido de salir de la UE para haber avanzado en la reivindicación de la soberanía del Peñón. «Estamos perdiendo una oportunidad histórica que nos brindó el 'Brexit' para avanzar en el terreno de la soberanía», ha lamentado el portavoz del PP, Carlos Floriano, para quien Albares «tendrá un sitio en la historia sentado en el palco de la incompetencia».

Activista detenida

El ministro de Asuntos Exteriores también se ha referido a la situación de la activista española Reyes Rigo, detenida por Israel el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla. Seguirá bajo custodia israelí al menos tres días más, tal como ha dictaminado este miércoles un tribunal tras una prórroga previa decretada el lunes por la Policía.

Rigo es la única de los 49 españoles que viajaban a bordo de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que sigue detenida en Israel como resultado de que propinó supuestamente un mordisco el domingo pasado a un funcionario de la prisión en la que está recluida, según denunció la Policía israelí.