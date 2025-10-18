La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación de cómo quedará el entorno de la antigua estación de tren de Yecla. AYTO

La vieja estación de ferrocarril de Yecla se convertirá en un gran jardín

La Comunidad invierte más de medio millón de euros en revitalizar este entorno, donde se plantarán sesenta nuevos árboles para dar sombra

Ángel Alonso

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:22

El entorno de la antigua estación de tren de vía estrella de Yecla, popularmente conocido como 'El Chicharra', se renovará con el objetivo de revitalizar y poner en valor este emblemático espacio del casco urbano.

Con un presupuesto de 506.363 euros, la actuación está incluida en el Plan de Obras y Servicios (POS) 2024-2025, financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El proyecto busca dinamizar la zona y recuperar su papel como «espacio simbólico y de encuentro» para la ciudadanía, según explicó la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, durante el acto de presentación de los trabajos que se van a acometer, al que también asistió el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

El recinto contará con una superficie total de 5.000 metros cuadrados, de los cuales 1.600 se destinarán a zonas ajardinadas con plantas autóctonas como lavandas y olivillos. Además, se conservará el arbolado existente y se plantarán 60 nuevos ejemplares, que aportarán amplias zonas de sombra a la plaza.

La actuación incluye una fuente, zonas de paseo, áreas de descanso y juegos infantiles para el disfrute de los vecinos

El nuevo diseño del jardín pretende ser una prolongación de la avenida Pablo Picasso, conocida popularmente por los yeclanos como el Paseo de la Estación. El proyecto incluye un bulevar central que recorrerá la plaza de norte a sur, rodeado de áreas verdes, árboles y bancos.

El antiguo edificio de la estación, que ha tenido distintos usos a lo largo de los últimos años, será el eje central del conjunto, mientras que el antiguo trazado de la vía del tren se recreará mediante una vía verde flanqueada por lavandas y cipreses.

La actuación contempla también la instalación de una fuente transitable, zonas de paseo y áreas de descanso. Habrá un espacio de juegos infantiles y se crearán zonas pensadas para todas las edades, con el objetivo de fomentar la convivencia y el disfrute vecinal.

Cerca de 900.000 euros

Por otro lado, la inversión del Gobierno regional en Yecla a través del Plan de Obras y Servicios asciende a casi 900.000 euros. Además del nuevo jardín, se han ejecutado obras de mejora en calles como España, Arco del Niño e Hijas de la Caridad, y se instalaron vados peatonales en cruces como el de Historiador Miguel Ortuño con Antonio Machado y el de San Cristóbal con Concepción.

La alcaldesa, Remedios Lajara, avanzó, además, que ya se está trabajando en los proyectos que se presentarán al POS 2026-2027, que incluirán nuevas actuaciones como la reurbanización de la calle del Cerro, cumpliendo así con un compromiso adquirido con los vecinos.

Marcos Ortuño subrayó el «marcado carácter municipalista del Gobierno regional que se pone en evidencia, claramente, en los planes de obras y servicio», en el que los ayuntamientos proponen y priorizan los proyectos que quieren desarrollar y la Administración autonómica aporta financiación».

Este programa «no sólo posibilita mejorar la calidad de vida en los municipios de nuestra Región, sino que también favorece la creación de empleo y el dinamismo de la economía, puesto que son empresas locales las que en gran medida se encargan de realizar estas obras», indicó el consejero de Presidencia.

