Los 'tiraores' de Yecla emplearán 1.600 kilos de pólvora en las fiestas, un 6% más

Las Fiestas Patronales de Yecla, en honor a la Virgen del Castillo y declaradas de Interés Turístico Internacional, comentaron oficialmente ayer con el acto del ... Beneplácito. La alcaldesa, Remedios Lajara, autorizó el uso de pólvora en los distintos actos que se van a desarrollar durante los próximos días en las calles del municipio. El acto de puesta en marcha de las celebraciones se llevó a cabo en el auditorio municipal, con aforo completo y la asistencia de numerosos vecinos, en una mañana gris pero no excesivamente fría en la capital del Altiplano.

La regidora firmó la autorización que, posteriormente, entregó al presidente de la Asociación de Mayordomos, José Luis Soriano. También estuvieron presentes los Mayordomos del año: Antonio Puche, del Bastón, y Juan José Forte, de la Bandera, así como los miembros de la Junta Directiva, Ayudantes Mayores, Presidentes y Cabos de las distintas agrupaciones de escuadras.

Durante la ceremonia se leyó el tradicional texto del Beneplácito, que marca el arranque oficial de unas celebraciones que combinan historia, pólvora, fe y fervor popular. A continuación, la comitiva se trasladó al balcón del Ayuntamiento, donde se izaron las banderas oficiales y se dispararon quince cohetes, respondidos con otros tantos desde el Santuario del Castillo. La Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla puso el acompañamiento musical desde la plaza Mayor.

Este año, los 'tiraores' utilizarán 1.600 kilos de pólvora, un 6% más que en los festejos de 2024. Es una materia básica cuyo precio no ha parado de aumentar en la última década. Este año ha subido ligeramente y se sitúa en 45,50 euros. El primer reparto se realizó el pasado jueves, y están previstos otros dos: el 19 de diciembre y el 2 de enero. El primer uso de la pólvora será en la madrugada del domingo, con la Alborada.

Este sábado se celebrará uno de los actos más castrenses: el Beso de la Bandera, junto a la iglesia vieja. Allí se verá por primera vez al Mayordomo de la Bandera jugar la insignia ante la Compañía Martín Soriano Zaplana

Trajes, arcabuces y platos

La actividad festiva de Yecla se extiende también a los hogares, donde se preparan los trajes, arcabuces y platos típicos. La programación tendrá un momento cumbre el domingo con la bajada de la Virgen desde el Santuario a la Basílica, en uno de los actos más multitudinarios. Contará con la presencia de representantes del Gobierno regional y del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, lo que reforzará la proyección institucional de estas fiestas.