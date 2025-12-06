La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Luis Soriano saluda a los mayordomos, tras recibir el Beneplácito de la alcaldesa, Remedio Lajara, este viernes. JOSÉ AZORÍN

Los 'tiraores' de Yecla emplearán 1.600 kilos de pólvora en las fiestas, un 6% más

El acto del Beneplático marcó ayer el inicio de las actividades oficiales y este sábado se celebra el Beso de la Bandera, el acto más castrense

Ángel Alonso

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:34

Las Fiestas Patronales de Yecla, en honor a la Virgen del Castillo y declaradas de Interés Turístico Internacional, comentaron oficialmente ayer con el acto del ... Beneplácito. La alcaldesa, Remedios Lajara, autorizó el uso de pólvora en los distintos actos que se van a desarrollar durante los próximos días en las calles del municipio. El acto de puesta en marcha de las celebraciones se llevó a cabo en el auditorio municipal, con aforo completo y la asistencia de numerosos vecinos, en una mañana gris pero no excesivamente fría en la capital del Altiplano.

