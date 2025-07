La recuperación del edificio Cazadores, en Yecla, deberá estar lista en menos de un año

El Ayuntamiento de Yecla ha adjudicado las obras para la rehabilitación del edificio Cazadores, uno de los proyectos más importantes para este mandato del equipo ... de gobierno de la alcaldesa, Remedios Lajara.

Las obras han sido adjudicadas a una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía gallega Citanias y por la mercantil murciana Imesa, que tiene su sede en Alcantarilla. Estas compañías se han impuesto a otros dos licitadores en una oferta donde el factor económico ha sido determinante. La licitación final tiene un coste de 2.940.792 euros (impuestos incluidos), menos de los 3.237.388 euros del precio de salida de la actuación.

La duración estimada de los trabajos es de once meses, aunque todavía no se ha firmado el contrato. Por tanto, no será hasta la segunda mitad del próximo año 2026 cuando este renovado espacio pueda ponerse en funcionamiento para disfrute de los ciudadanos. La actuación tiene como objetivo transformar el antiguo centro social en un espacio multifuncional para el ocio, la cultura y la promoción económica de la ciudad del Altiplano.

El Ayuntamiento de Yecla adquirió el edificio de Cazadores en 2017 asumiendo la deuda de unos 300.000 euros que tenía la sociedad propietaria del edificio.

La primera actuación llegó en 2021 con la rehabilitación del sótano y su apertura para el público juvenil. Esa actuación tuvo un coste de unos 160.000 euros, El proyecto de rehabilitación del emblemático edificio de los Cazadores, redactado por el estudio García Guisado Arquitectura, convertirá el inmueble en un espacio multifuncional para actividades culturales, sociales y de participación ciudadana. Ubicado en el centro de Yecla, el edificio conservará su estructura original y elementos arquitectónicos singulares, al tratarse de un bien de valor histórico y patrimonial.

Eficiencia energética

El Ayuntamiento de Yecla ha impuesto a la empresa adjudicataria una serie de exigencias relacionadas con la eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad, incluyendo la mejora acústica, sistemas de climatización modernos y tecnología para un uso flexible del espacio. También se ha solicitado un calendario de ejecución con plazos estrictos, para evitar retrasos y garantizar su pronta apertura.

De esta forma, el Consistorio considera esta intervención estratégica para revitalizar el centro urbano y ofrecer un lugar de encuentro moderno y accesible. Según estos criterios, la unión temporal de empresas adjudicataria deberá trabajar en coordinación con los técnicos municipales para cumplir todos los requisitos establecidos y satisfacer las expectativas ciudadanas.