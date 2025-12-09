La Purísima llena Yecla de fe, pólvora y tradición en su día grande

El 8 de diciembre, día de la Purísima, fue una de las fechas señaladas en las fiestas patronales de Yecla. La celebración culminó este lunes, ... avanzada la noche, con la llegada de la procesión al atrio de la basílica y el último juego de la bandera, después de que el mayordomo, Juan José Forte, recibiera a la Virgen en la calle San Francisco.

Como marca la costumbre, la subida desde este enclave fue uno de los momentos más intensos de toda las celebraciones, declaradas de interés turístico internacional. El mayordomo recorrió el trayecto arrancando los aplausos y vítores de los presentes. La comitiva se abrió paso entre una nube de pólvora y ruido generado por las decenas de arcabuces que le esperaban en unas arcas cerradas espectaculares.

Cientos de estas armas disparando envolvieron el centro de Yecla en un estruendo continuo hasta que la imagen de la Virgen quedó situada en el altar mayor de la basílica. Antes de esa culminación, la carroza con la imagen de la patrona avanzó escoltada por las damas de la corte de honor y precedida por todos los tiraores. Fue una procesión sonora y solemne, que mantiene un itinerario fijado desde hace siglos y conserva gestos tradicionales, como la parada de la carroza en cada cruce de calle, o ante el que fuera domicilio de algún sacerdote.

Uno de los puntos de mayor emoción fue, como cada año, la plaza de San Cayetano. Allí se congregaron numerosas personas para ver de nuevo al mayordomo jugar la bandera para recibir a la patrona en este lugar. A continuación, los miles de asistentes pudieron disfrutar de las figuras de pirotecnia, conocidas popularmente como 'castillicos', que iluminaron la noche de la Purísima.

La jornada comenzó por la mañana con una misa en la basílica. Asistieron los mayordomos y pajes del bastón y de la bandera, portando sus insignias, acompañados por los ayudantes mayores, sargentos alabarderos, tiraores, directivos de la asociación de mayordomos, las damas de la corte de honor, numerosos devotos y las autoridades locales, con la alcaldesa, remedios Lajara, al frente. Todas las miradas se dirigían al altar mayor, donde se encuentra la imagen, rodeada por las flores ofrecidas en la ofrenda de la tarde anterior.

Posteriormente, los miembros de las Agrupaciones de Escuadras, junto a mayordomos, pajes, alabarderos o 'tíos de las punchas', cajas, ayudantes mayores y demás autoridades, formaron en la calle Concejal Sebastián Pérez, con la Iglesia Vieja como escenario de fondo, para recibir a los clavarios en una mañana espectacular en lo meteorológico.

Fue proclamado clavario del bastón José Ortuño Hernández. Al llegar al punto señalado, siguiendo el ritual, efectuó tres disparos sucesivos. Después, el presidente de la asociación de mayordomos, José Luis Soriano, pronunció su nombramiento oficial. Igual se procedió con el clavario de la bandera, Santiago Ibáñez Molina. Tras el acto, ambos recibieron numerosas felicitaciones de familiares, amigos, escuadristas y representantes de las entidades festeras. Desde ese momento, ambos pasaron a ocupar sus puestos.