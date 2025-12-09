La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
La Virgen del Castillo sale de la Basílica para comenzar el recorrido. J. AZORÍN

La Purísima llena Yecla de fe, pólvora y tradición en su día grande

La procesión de la patrona y el juego de la bandera marcan una intensa jornada festera que reunió a cientos de asistentes

Ángel Alonso

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El 8 de diciembre, día de la Purísima, fue una de las fechas señaladas en las fiestas patronales de Yecla. La celebración culminó este lunes, ... avanzada la noche, con la llegada de la procesión al atrio de la basílica y el último juego de la bandera, después de que el mayordomo, Juan José Forte, recibiera a la Virgen en la calle San Francisco.

