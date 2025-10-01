Medio centenar de empresas yeclanas del mueble exhiben músculo en Hábitat Valencia

Ángel Alonso Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:39 Comenta Compartir

Una de las citas más destacables del sector está dando buenos resultados en general. Cerca de medio centenar de empresas yeclanas del sector del mueble y la madera exponen sus productos en la feria Hábitat Valencia, una de las grandes citas internacionales del sector.

El certamen, que se celebra hasta este jueves, reúne a 584 expositores y más de 1.000 marcas de 21 países. La organización apuntó una previsión de 40.000 visitantes procedentes de 70 nacionalidades durante estos días en la capital del Turia.

La feria iba a comenzar el lunes, pero los avisos meteorológicos sobre la zona provocaron que la organización retrasará la inauguración al martes. Un gesto de precaución.

Las sensaciones de esa edición son que «había hambre de feria», aseguran los empresarios yeclanos. Los expositores procedentes de Yecla consultados confirman un flujo notable de compradores portugueses y franceses. Además, se ha notado un destacable incremento de contactos en días de mucha actividad como el martes a lo largo de los stands repartidos por esta gigantesca feria.

Las empresas de Yecla encaran la recta final de Hábitat Valencia con ambición. El objetivo es captar pedidos, abrir mercados internacionales y reafirmar el liderazgo de la ciudad del mueble en el mapa internacional del sector

Feria del Mueble de Yecla

La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, ha respaldado con su presencia en Valencia a las firmas locales y ha subrayado «la necesidad de seguir promocionando un clúster que nos representa dentro y fuera de nuestras fronteras», expresó.

Por su parte, la Feria del Mueble de Yecla (FMY) cuenta con un stand propio para promocionar su próxima edición, fijada del 26 al 29 de mayo del próximo año 2026.

Lajara, también apeló a la cooperación con otras administraciones «para ganar visibilidad internacional y generar nuevas oportunidades, mercados y empleo».

Por otro lado, los datos del sector en la Región están siendo muy favorables. En el primer semestre de 2025, el sector del mueble y la madera en la Región de Murcia aumentó sus exportaciones un 9,1%, hasta los 80 millones de euros, según datos de la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME), lo que avala la apuesta por la innovación, el diseño y la apertura a nuevos destinos comerciales.