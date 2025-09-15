La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Á. A.

Aparece un ejemplar de buitre leonado por las calles de Yecla

Una posible lesión provocó que el animal no pudiera emprender el vuelo

Ángel Alonso

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:44

Un buitre leonado ha deambulado por las calles de Yecla este fin de semana hasta que ha podido ser capturado. El pasado sábado fue visto por primera vez en la zona del cerro del Castillo, en pleno casco urbano de Yecla.

El ejemplar estaba posado en lo alto de la montaña, pero su comportamiento ha generado preocupación entre los vecinos por su vuelo irregular y corto. El animal terminó cayendo en una vivienda situada en la ladera del monte, aunque minutos después pudo salir.

La propietaria de la casa de campo explicó que el buitre cayó directamente en su terraza. Desde allí, según su relato, «logró saltar a la casa de una vecina de abajo y después planeó hacia un pino cercano al Paso de la Bandera». Posteriormente fue visto en la zona del colegio La Pedrera.

Un agente forestal que estaba en el lugar intentó capturar al ave para comprobar su estado aunque sin fortuna, por lo que se le perdió el rastro por la noche.

Ya el domingo por la mañana volvió a verse al buitre en una avenida de Yecla. Los vecinos pudieron hacer fotos mientras aparecieron agentes medioambientales que finalmente capturaron el ejemplar. El buitre leonado ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle para comprobar su estado de salud.

Ave en migración hacia África

Desde el grupo ecologista Anida confirman que se trata de un buitre leonado, especie que suele descansar en estas zonas altas de Yecla durante su proceso migratorio. En estas fechas, estas aves comienzan a desplazarse hacia el África subsahariana para pasar el invierno.

«Es normal que pasen la noche aquí. Mañana, cuando empiece a calentar el sol, cogen las corrientes térmicas y siguen el viaje», señalan desde Anida. No obstante, este ejemplar podría haber sufrido un golpe o lesión que le impide continuar su ruta con normalidad.

El cerro del Castillo y otras zonas elevadas de Yecla son frecuentadas por aves rapaces debido a su localización y orografía. Ya en anteriores ocasiones se han producido avistamientos similares en las inmediaciones de la sierra de Salinas o la Sierra del Cuchillo.

