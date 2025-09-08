El choque de la rueda de un camión contra un turismo provoca atascos en la autovía A-30 Varios puntos de la A-30 y la A-7 se han visto afectados por retenciones este lunes

La vuelta al cole para casi 150.000 alumnos en la Región de Murcia y dos accidentes han dejado este lunes por la mañana varios kilómetros de atascos tanto en la autovía A-30 como en la A-7. En concreto, entre las 8.30 y las 9.00 horas la Dirección General de Tráfico contabilizaba al menos once kilómetros de retenciones en ambas vías.

En la A-30, a la altura de Villanueva del Segura también se dieron dificultades en la circulación entre los kilómetros 115 y 116 en sentido Cartagena, al tener que cerrarse el carril derecho debido a que la rueda de un camión saltó y rompió el cristal delantero de un vehículo. Su conductora resultó herida leve.

El atasco más importante, de seis kilómetros, se dio también en la A-30 a su paso por Murcia debido a un accidente de tráfico sin heridos, que ha provocado retenciones entre los kilómetros 141 y 135 en sentido Albacete. Esto es desde la altura del Cuartel de Artillería hasta el conocido popularmente como nudo de Espinardo.

También en la A-30, entre los kilómetros 135 y 136 en sentido Cartagena, había atascos desde primera hora de la mañana.

Por su parte, la A-7 también presentaba este lunes por la mañana dos puntos especialmente conflictivos. Se trata de los kilómetros 566 a 567, en sentido Almería, esto es cerca de os centros comerciales, y entre los puntos kilométricos 572 y 570 en sentido Albacete, a la altura del centro comercial La Ñora.