La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retenciones este lunes en la A-30 a su paso por Murcia. DGT

El choque de la rueda de un camión contra un turismo provoca atascos en la autovía A-30

Varios puntos de la A-30 y la A-7 se han visto afectados por retenciones este lunes

I.M.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:00

La vuelta al cole para casi 150.000 alumnos en la Región de Murcia y dos accidentes han dejado este lunes por la mañana varios kilómetros de atascos tanto en la autovía A-30 como en la A-7. En concreto, entre las 8.30 y las 9.00 horas la Dirección General de Tráfico contabilizaba al menos once kilómetros de retenciones en ambas vías.

En la A-30, a la altura de Villanueva del Segura también se dieron dificultades en la circulación entre los kilómetros 115 y 116 en sentido Cartagena, al tener que cerrarse el carril derecho debido a que la rueda de un camión saltó y rompió el cristal delantero de un vehículo. Su conductora resultó herida leve.

El atasco más importante, de seis kilómetros, se dio también en la A-30 a su paso por Murcia debido a un accidente de tráfico sin heridos, que ha provocado retenciones entre los kilómetros 141 y 135 en sentido Albacete. Esto es desde la altura del Cuartel de Artillería hasta el conocido popularmente como nudo de Espinardo.

También en la A-30, entre los kilómetros 135 y 136 en sentido Cartagena, había atascos desde primera hora de la mañana.

Por su parte, la A-7 también presentaba este lunes por la mañana dos puntos especialmente conflictivos. Se trata de los kilómetros 566 a 567, en sentido Almería, esto es cerca de os centros comerciales, y entre los puntos kilométricos 572 y 570 en sentido Albacete, a la altura del centro comercial La Ñora.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Alcaraz reina en Nueva York
  6. 6 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  7. 7

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  10. 10 La Lamparería de Vista Alegre, en Cartagena, se convertirá en apartamentos para trabajadores eventuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El choque de la rueda de un camión contra un turismo provoca atascos en la autovía A-30

El choque de la rueda de un camión contra un turismo provoca atascos en la autovía A-30