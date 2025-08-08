Los voluntarios de 'Territorio Tortuga' identifican desde 2017 ocho nidos en la Región de Murcia Este verano, 84 de los 93 ejemplares que eclosionaron el año pasado han sido devueltos al mar en tres sueltas programadas en el lugar de nidificación, y el resto lo harán el próximo año

El consejero, Juan María Vázquez, durante la jornada organizada para reconocer la labor de los voluntarios de 'Territorio Tortuga'.

Los voluntarios que, a través de los ayuntamientos costeros y las once asociaciones, participan en el programa 'Territorio Tortuga' han identificado desde su inicio, en 2017, 39 rastros de tortugas bobas y han localizado, balizado y protegido ocho nidos.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante el acto organizado para reconocer la labor de los voluntarios, destacó que «contamos con una red de voluntariado única en España, por su cobertura integral del litoral y la implicación que han logrado de los ciudadanos y el personal técnico».

La campaña 'Territorio Tortuga' busca sensibilizar sobre la importancia de conservar la tortuga boba (Caretta caretta), una especie protegida que elige las playas del litoral murciano para nidificar. Asimismo, con el programa se pretende educar sobre cómo actuar cuando se encuentra una tortuga o un nido, especialmente durante la temporada de anidación, que va de junio a septiembre. El rastro de las tortugas sobre la arena suma el arrastre del caparazón con las marcas de las aletas delanteras y puede terminar en una zona removida, con arena suelta o abultada, que indica un intento de anidación o nido.

Juan María Vázquez recordó que si detectamos un rastro o una tortuga «debemos llamar al 112 o avisar al centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle». Cuando es un ejemplar de tortuga, hay que guardar una distancia de más de 20 metros, no iluminar ni hacer ruido, dejar que complete la anidación sin poner obstáculos y evitar siempre acercarse al nido.

Uno de los hitos más significativos para la conservación de la especie en la Región fue el nido detectado en La Manga el pasado verano, que fue custodiado por 56 voluntarios, agentes medioambientales y efectivos de Protección Civil, lo que permitió que se alcanzara un 95 por ciento de tasa de eclosión, la más alta registrada hasta la fecha en la Región.

Este verano, 84 de los 93 ejemplares que eclosionaron el año pasado han sido devueltos al mar en tres sueltas programadas en el lugar de nidificación, y el resto lo harán el próximo año.

Con anterioridad, en 2023, eclosionaron 51 ejemplares; en 2019 y 2020 se localizaron nidos que supusieron el nacimiento de 21 y 46 tortugas bobas, respectivamente. De forma que en cinco años se han producido nacimientos en el litoral regional.

Las liberaciones de ejemplares se enmarcan en el Proyecto Profundización en el conocimiento de las amenazas que afectan a los cetáceos y tortugas marinas en la Región de Murcia (Camemmur), que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea a través de fondos 'Next Generation'.

El programa 'Territorio Tortuga' incorpora a los ayuntamientos costeros y a asociaciones como Posidonia Turismo, Amacope, la Asociación para la Defensa del Entorno Natural de La Azohía, Naturactúa, CD 30740, Ardeida, Ecologistas en Acción, Anse, Asociación Calblanque, Procabo, Asociación de Vecinos Cobaticas-Jordana y Ambiente Europeo.

Tercer año de anidación en Calblanque

El pasado 13 de julio se localizó un nuevo anidamiento de tortuga boba en la playa de Negrete, en el interior del Parque Regional de Calblanque, y agentes medioambientales, que fueron alertados por un particular, acotaron el lugar de la puesta, aunque el nido se trascoló a cala Calblanque y recientemente se reajustó su posición debido al temporal. El nido actualmente acoge 67 huevos de tortuga boba.

Así, este es el tercer año consecutivo de anidación en Calblanque, que se sitúa como un punto estratégico para la reproducción de esta especie amenazada. El titular de Medio Ambiente especificó que, al tratarse de la misma zona donde ya se produjeron puestas en los dos pasados años, «nos confirma que al menos tenemos dos hembras anidando en Calblanque, ya que los ejemplares desovan en años alternos».

