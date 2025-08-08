Las viviendas con espacios comunitarios aumentan en la Región de Murcia hasta las 132 en tres años

Hasta 132 viviendas 'cohousing' se desarrollan en la Región de Murcia en los últimos tres años con respaldo de la Comunidad. De hecho, desde ... 2023 se han concedido subvenciones para ello por un importe de más de 4 millones de euros. Exactamente, a siete actuaciones urbanísticas en esta modalidad consistente en un modelo de convivencia en el que un grupo de personas decide vivir juntas en un entorno residencial donde comparten espacios comunes.

La mayoría de los proyectos están destinados a viviendas intergeneracionales, aunque también hay una modalidad de vivienda para personas mayores y personas con discapacidad. Las actuaciones están ubicadas en los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz.

Hay que tener en cuenta que el 'cohousing' es una de las soluciones residenciales que está incluida en el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia que impulsa la Consejería de Fomento e Infraestructuras. De hecho, su máximo responsable, Jorge García Montoro, tiene claro que esta fórmula residencial, junto al 'coliving', es una de las modalidades que cada vez son más demandadas, entre otras cosas por la propia evolución experimentada por los nuevos tipos de hogares.

Las últimas subvenciones son para un proyecto de 12 casas en Caravaca; y para otro de 26 de La Rosaleda, en Murcia

El pasado miércoles se publicaba en el Borm las últimas concesiones directa de subvención a la firma Melcarte 2020 SL para rehabilitar 12 viviendas, garaje y zonas comunes en Caravaca de la Cruz, destinadas al arrendamiento, a la cesión en uso o al disfrute temporal, como actuaciones incluidas en el programa de fomento de alojamientos temporales; y también al proyecto de La Rosaleda Cohousing S. Coop. para la promoción de 26 viviendas en Murcia,

Oferta asequible

Otra de las novedades regionales en la apuesta por el 'cohousing' es que se acaba de cerrar el plazo de la nueva convocatoria de ayudas de este año por valor de otros 1,8 millones de euros. Las subvenciones pueden alcanzar los 50.000 euros, y han podido acceder a ellas las rentas de las personas o el grupo familiar no superen 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el momento de la suscripción al contrato de arrendamiento o de cesión. Estas viviendas se ofrecerán en régimen de alquiler o cesión de uso, por un período mínimo de 20 años a partir de la fecha de la calificación definitiva. Las ayudas son tanto para personas físicas como para entidades públicas, cooperativas.

Las iniciativas deben incorporar, al menos, servicio comunes de restauración, lavandería y espacios destinados a actividades sociales, deportivas, culturales o de ocio. Además, las viviendas deben cumplir con criterios de accesibilidad, contar como mínimo con cocina y baño, y disponer de una calificación energética tipo A.

Para la iniciativa caravaqueña en el antiguo Hotel Victoria, la Comunidad aporta una ayuda de 325.630 euros para contribuir a su desarrollo. El importe total de la inversión ronda el millón de euros, por lo que un 30% de la actuación vendrá financiada por el Ejecutivo autonómico. El edificio abarca una superficie de 679 metros cuadrados y constará de apartamentos con zonas de uso multifuncional en planta baja y cubierta, patio trasero destinado a aparcamientos. La idea general del proyecto es mantener la imagen que presenta el conjunto del edificio, conservando los dos cuerpos que conforman la fachada y su identidad. En su interior, se llevará a cabo una redistribución del espacio.

El inmueble presenta dos partes diferenciadas por su altura y antigüedad, una principal, más grande, de unos 90 años, que actualmente se encuentra sin usar. Informa J. F. Robles.

«Es tanto el interés que han despertado los pisos colaborativos que hemos abierto lista de espera»

Por Juan F. Robles

El mercado de viviendas nuevas y de alquiler en Caravaca de la Cruz es deficitario, según los datos que manejan varios promotores. Eliseo Martín López Escolano, gerente de Melcarte, comenta que «hay un déficit de ofertas tremendo porque hay muchísima demanda, llevamos muchos años, desde la crisis del sector inmobiliario, sin construir obra nueva y, al final, hemos quedado pocos promotores que estemos planteando nuevas construcciones». «Hay un cierto número de gente que todos los años empieza a buscar una vivienda, ya sea para comprar o ya sea para alquilar, y como no encuentra lo que busca se marcha a municipios limítrofes para comprar o alquilar», añade.

La empresa Melcarte recibirá una ayuda de la Comunidad Autónoma, dentro de la estrategia para posibilitar el acceso y disfrute de una vivienda cooperativa en cesión de uso y otras soluciones residenciales, modelo 'cohousing'. En concreto, para su proyecto para convertir el antiguo Hotel Victoria de Caravaca de la Cruz en un edificio de uso residencial, compuesto por doce viviendas en régimen del alquiler. La iniciativa forma parte del nuevo modelo de vivienda asequible. Este programa de alojamientos temporales pretende contribuir a la creación de un mercado del alquiler asequible más amplio que el actual, ya que el acceso al alquiler está llegando a ser un problema por la escasez de inmuebles.

López Escolano, en declaraciones a LA VERDAD, adelantó que «no teníamos intención de crear una lista de espera pero es tanto el interés que ha despertado este proyecto que, al final, hemos abierto una lista y ya hay un buen número de personas interesadas».