La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eliseo Martín López, gerente de Melcarte, junto al edificio reconvertido en 'cohousing' en Caravaca. JUAN F. ROBLES

Las viviendas con espacios comunitarios aumentan en la Región de Murcia hasta las 132 en tres años

La Comunidad ha dado 4 millones de euros en ayudas a proyectos de 'cohousing' desde 2023 y la última convocatoria suma otros 1,8 millones

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:24

Hasta 132 viviendas 'cohousing' se desarrollan en la Región de Murcia en los últimos tres años con respaldo de la Comunidad. De hecho, desde ... 2023 se han concedido subvenciones para ello por un importe de más de 4 millones de euros. Exactamente, a siete actuaciones urbanísticas en esta modalidad consistente en un modelo de convivencia en el que un grupo de personas decide vivir juntas en un entorno residencial donde comparten espacios comunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  4. 4 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6 Cuatro establecimientos de Murcia estrenan sus recuperadas terrazas covid
  7. 7 Multan a un camionero por sextuplicar la tasa máxima de alcohol en Murcia
  8. 8

    David Baños: «Me dejo guiar mucho por lo que me pide el corazón»
  9. 9

    Goiria tendrá 3 millones para devolver al Real Murcia a la élite
  10. 10 Antonio David, el pivote que completa la medular del Murcia, ya es futbolista grana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las viviendas con espacios comunitarios aumentan en la Región de Murcia hasta las 132 en tres años

Las viviendas con espacios comunitarios aumentan en la Región de Murcia hasta las 132 en tres años