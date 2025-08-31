Vivienda, familias, IA...: acelerón de iniciativas del Gobierno regional para la recta final de 2025

Arrancada del calendario la hoja del mes de agosto, septiembre trae un nuevo curso (político). Y al igual que los alumnos que preparan sus mochilas ... para regresar a las aulas, el Gobierno regional de Fernando López Miras se encontrará con asignaturas pendientes y otras nuevas en el temario. Lo primero será poner en marcha la maquinaria económica una vez cerrada en julio la aprobación del Presupuesto de 2025, el verdadero examen final de cualquier administración pública.

Solventado ese trámite, el Ejecutivo tiene que pisar el acelerador. Para ello, dará un impulso a aquellos proyectos legislativos que tenía avanzados y a otros que quiere poner en marcha. También debe concluir diferentes estrategias en las que estaba trabajando y acometer aquellas inversiones previstas por toda la geografía regional con cargo a las arcas públicas. Muchos de estos deberes tienen que estar resueltos antes de que acabe el año.

El decreto de vivienda asequible es la primera medida que se aprobará. También se presentará un inventario de suelos

Medidas de calado económico

En el apartado de medidas económicas, entre el paquete de iniciativas legislativas y proyectos de alcance que quiere poner en marcha el Gobierno de López Miras, la primera es precisamente el anuncio que marcó el comienzo de 2025: un nuevo decreto de vivienda asequible que la Consejería de Fomento ha preparado con reuniones con organizaciones profesionales, ayuntamientos y técnicos. Aparejado a su aprobación se presentará el inventario de suelos disponibles que a lo largo de estos meses han remitido los consistorios.

Además, se tendrá que culminar el nuevo decreto de simplificación administrativa que convalidó la Asamblea, pero que será tramitado como proyecto de ley. Este 2025 también será el año en el que se apruebe la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación por parte del Gobierno. Mientras, continúa con la tramitación de la Ley de Universidades (que está en periodo de audiencias) así como el Plan Industrial.

En este apartado de iniciativas legales, la Consejería de Política Social tiene ultimada la Ley de Familias. El anteproyecto irá a Consejo de Gobierno para aprobación este mismo trimestre. Incluirá medidas de apoyo a familias monoparentales, numerosas o de acogida, al tiempo que se potenciará la figura de los abuelos y se incluirán acciones para fomentar la natalidad.

Política Social ultima la nueva Ley de Familias, cuyo anteproyecto irá a Consejo de Gobierno en el tercer trimestre

En manos de Política Social también está el nuevo decreto para agilizar la tramitación de la Dependencia y una nueva estrategia de soledad no deseada.

Salud y Educación respiran también con el Presupuesto en vigor. Se desbloquean fondos para inversiones en el Plan Director del Hospital Rafael Méndez de Lorca o para un amplio listado de centros de salud (solo acabar las obras de Molina Este, Lorquí y Lo Pagán suponen la incorporación de créditos por 10,9 millones). Está contemplada la adjudicación e inicio de las obras del Colegio Antonio Molina, de Blanca, o la climatización del IES Valle de Leiva, en Alhama. La convocatoria de becas comedor se va a redotar hasta los 7 millones de euros, con la finalidad de que lleguen a más familias.

De la IA a la brecha salarial

Por otra parte, el presente y el futuro de la economía y del empleo tendrán su reflejo en otras dos documentos: en unas semanas se presentará la estrategia de Inteligencia Artificial y también se trabaja para que antes de que concluya el año se apruebe la estrategia contra la brecha salarial y de empleo de calidad.

Una de las líneas estratégicas de la Comunidad, el programa Caetra de tecnologías duales de defensa, debe materializarse en avances para la creación en Cartagena de la aceleradora de Inteligencia Artificial en la sede del Ceeic.

Antes de todo esto, tras un verano marcado en la Región por los altercados violentos de carácter xenófobo en Torre Pacheco en julio, López Miras empezó por celebrar la primera reunión del Consejo de Gobierno en esta localidad el pasado jueves. Allí adelantó una nueva estrategia: 'Región de Murcia + Segura'.

Un nuevo decreto quiere agilizar la Dependencia, y una estrategia se orientará a atender la soledad no deseada

Temperatura política

Habrá que ver también de qué forma se separa la gestión de un clima político inflamado. Este último mes estuvo marcado por los choques del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el PP a cuenta de los incendios forestales en Castilla y León, Galicia o Extremadura. Por suerte, la tragedia volvió a respetar en este caso a la Región. Pero, más allá de esto, el curso arranca sin tregua. Ya antes de que entre septiembre, la cuestión migratoria y el reparto de menores llegados a Canarias entre las comunidades peninsulares ha marcado su inicio. «Vamos a prestar protección a todos aquellos menores que la ley establezca que tienen que ser tutelados por la Comunidad», respondió esta semana preguntado por ese tema López Miras. El Ejecutivo, sin embargo, no ha concretado qué hará con el cierre del centro de menores de San Cruz que le exigió Vox para aprobar el Presupuesto.

Eso fue la semana pasada y en la que entra, el martes, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica. Las comunidades del PP volverán a cerrar filas en sus críticas a una medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez pactada entre PSOE y ERC.