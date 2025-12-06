Visitación Martínez: «Debemos reforzar la cultura del respeto institucional y de la responsabilidad pública» «Nuestra democracia regional es fuerte y estable, aunque debemos aumentar la participación ciudadana y combatir la desafección política»

E.C. Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:13

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, hace balance de los 50 años de la vuelta a la democracia de España, en general, y la Región de Murcia, en particular. «Hoy la Asamblea es más cercana, más comprensible y más útil para una sociedad que exige inmediatez, claridad y participación», asegura la segunda autoridad institucional regional.

–¿Cómo valora el proceso de transición hacia la democracia cuando se cumplen 50 años del final de la dictadura?

–La Transición española fue el mayor e importante acierto colectivo de nuestra historia contemporánea. Supuso una demostración extraordinaria de madurez política y de generosidad entre quienes pensaban de manera muy distinta, pero compartían la convicción de que España merecía un futuro en libertad. A cincuenta años del final de la dictadura, debemos reivindicar aquel momento no como un capítulo histórico aislado, sino como el origen de la España democrática y abierta que disfrutamos hoy. La Transición fue pactar, ceder, escuchar y construir. Y creo firmemente que esos valores siguen siendo imprescindibles para afrontar los desafíos de nuestro tiempo.

–¿Cómo se ha adaptado la Asamblea Regional a una sociedad más formada, plural y digital?

–La Asamblea Regional ha vivido una profunda transformación en los últimos años. Hemos avanzado en transparencia, accesibilidad y comunicación pública, abriendo la institución a la ciudadanía mediante retransmisiones en directo, herramientas digitales de consulta legislativa, visitas formativas y una mayor presencia en entornos educativos. Hoy la Asamblea es más cercana, más comprensible y más útil para una sociedad que exige inmediatez, claridad y participación. La digitalización no ha sustituido la esencia del parlamentarismo, pero sí ha facilitado que los ciudadanos conozcan mejor qué hacemos y cómo lo hacemos.

–¿Siguen vivos los valores de consenso, diálogo y pluralismo que marcaron el inicio de la democracia?

–Estoy convencida de que sí. Puede que la polarización política nos haga pensar lo contrario en algunos momentos, pero cuando observamos el comportamiento de la ciudadanía vemos un compromiso profundo con la convivencia y el respeto. La gran mayoría de ciudadanos de esta región y de españoles desean estabilidad, acuerdos y soluciones. El pluralismo nunca ha sido una amenaza, sino una riqueza democrática.

–¿Y esos valores casan con el clima parlamentario actual?

–El Parlamento es el reflejo de la sociedad y, por tanto, es lógico que haya tensiones. En mi discurso del día de la Región de Murcia apelé al consenso, al entendimiento y a rebajar la crispación entre los grupos que componen el arco parlamentario. Nuestro deber como representantes públicos es elevar el nivel del debate, no rebajarlo; demostrar que se puede discrepar sin romper puentes y que las instituciones son el lugar natural para resolver diferencias, no para agravarlas.

–¿Qué logros conseguidos en estos 50 años le parecen más plausibles?

–El mayor logro ha sido consolidar una democracia plena, con derechos garantizados, instituciones sólidas y libertades que hoy consideramos naturales. A partir de ahí, la descentralización territorial, el progreso económico, la universalización de la educación, el sistema sanitario, el bienestar social y la integración europea son avances que han cambiado radicalmente la vida de los ciudadanos. En la Región de Murcia, la aprobación del Estatuto de Autonomía hace 43 años nos ha permitido decidir sobre nuestras propias prioridades, defender nuestras necesidades y desarrollar políticas adaptadas a la realidad regional.

–¿Qué mejoras institucionales considera esenciales para fortalecer la calidad democrática?

–Debemos reforzar la cultura del respeto institucional y de la responsabilidad pública. La calidad democrática requiere reglas claras, instituciones fuertes y un compromiso profundo con la igualdad. Y por supuesto, debemos avanzar en transparencia, eficiencia administrativa y evaluación de políticas públicas, para que cada decisión tenga un impacto medible y orientado al bien común. También es fundamental reivindicar una financiación autonómica justa, que garantice a todos los ciudadanos los mismos derechos vivan donde vivan, la llegada de un recurso imprescindible para nuestra supervivencia, como es el agua y nuevas infraestructuras que hagan de la Región de Murcia una región competitiva; y para todo ello es imprescindible el consenso y trabajar en grandes acuerdos.

–¿Qué evaluación hace del estado actual de la democracia en la Región de Murcia?

–Nuestra democracia regional es fuerte y estable. Contamos con una sociedad civil muy comprometida, con medios de comunicación plurales y con instituciones que cumplen su función con rigor. Eso no significa que no tengamos retos: debemos seguir aumentando y mejorando la participación ciudadana y combatir la desafección política.

–¿Tienen las nuevas generaciones consciencia real de la importancia histórica de la Transición?

–Creo que es una conciencia que debemos reforzar, ya que algunos incluso desconocen esa parte tan importante de nuestra historia contemporánea. Los jóvenes han nacido en un país en libertad y con derechos consolidados, y eso es una magnífica noticia. Pero también implica el riesgo de dar por sentado lo que costó tanto esfuerzo alcanzar. Por eso estamos impulsando programas educativos, visitas institucionales y actividades divulgativas para que conozcan el papel de la Asamblea Regional y el valor de nuestro marco constitucional.

–¿Qué supone celebrar una fecha tan simbólica siendo la segunda autoridad institucional en la Región de Murcia?

–Es un honor y una responsabilidad. Representar a la Asamblea en una fecha tan significativa me recuerda cada día que esta institución es la casa del millón seiscientos mil ciudadanos de esta tierra, el lugar donde se expresa la voluntad popular y donde se construye el futuro de la Región de Murcia. El Día de la Constitución es una llamada a la unidad, al compromiso y al respeto a nuestro marco de convivencia. Como presidenta, y como ciudadana, vivo esta celebración con profunda gratitud hacia quienes con su generosidad hicieron posible la España democrática y con el compromiso firme de defenderla siempre.