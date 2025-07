Virginia Jerez Cayuela: «La rebaja de la tasa de alcohol es exigente pero tiene un fin claro»

Lleva doce años encabezando la batalla contra la imprudencia y los excesos en la carretera. Convencida de la necesidad de adoptar medidas contundentes para aminorar ... las vidas que cada año se cobra el asfalto, la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez Cayuela (Murcia, 1978) defiende la necesidad de rebajar la tasa de alcohol y avanza la implantación de un nuevo radar en la RM-620, una carretera que une la Región con Almería atravesando Lorca y Puerto Lumbreras.

-La Región cerró 2024 con la cifra de fallecidos en vías interurbanas más elevada de la última década. ¿En qué se está fallando?

- Cuando finaliza cada año analizamos el balance de siniestralidad y vemos la evolución para poder actuar. Hemos ido notando cómo ha ido aumentando la siniestralidad hasta llegar el año pasado a 49 fallecidos en vías interurbanas. Nos llamó la atención, por ejemplo, que hubo un número muy importante de siniestros con víctimas múltiples. Fueron seis los siniestros en los que falleció más de una persona. En total en seis fallecieron 12 personas, el 24% del total. En 2023, en cambio, se registró un solo siniestro múltiple. Esa es una cuestión a tener en cuenta. También nos llama la atención el aumento entre los fallecidos de usuarios de furgoneta y bicicleta. El año pasado fueron los dos vehículos que más aumentaron su siniestralidad. Y nos centramos en factores de riesgo que estuvieron muy presentes y que se atienden en todas las campañas periódicas. El año pasado en el 43% de los siniestros estuvo presente la conducción distraída y en un 54% el consumo previo de alcohol o drogas.

-¿Y cómo marcha este año?

-Esa fue la foto del año pasado pero éste, hasta el 21 de julio, la siniestralidad es similar, pero en la lesividad estamos notando una tendencia a la baja. En comparación con el año pasado en las mismas fechas, se ha reducido en un 30% el número de personas fallecidas y en un 12% los heridos hospitalizados graves. Si bien, son veinte personas fallecidas y sesenta hospitalizadas. Para la sociedad es una cifra inaceptable.

-De acuerdo a los datos del Instituto de Medicina Legal el 54% de los fallecidos en 2024 en la Región dio positivo en alcohol y drogas. Parece que este binomio no consigue desterrarse de la carretera. ¿Se incrementarán los controles?

-Una cuestión fundamental es la concienciación y la información. Es importantísimo hacer visibles esos datos que son alarmantes. Tan alarmantes que desde el pasado año ya se incluyó, dentro de la estrategia de seguridad vial 2030, un plan bianual de choque que prevé aumentar el número de controles. A nivel nacional en 2024 se alcanzaron los seis millones de controles de alcolemia y hasta los 120.000 de drogas. Para nosotros la concienciación no es algo puntual, si no que durante todo el año se están realizando labores de vigilancia. Son necesarias para todos aquellos usuarios que esa concienciación no la tienen tan asumida. En la Región la Guardia Civil, en lo que llevamos de año, ya ha realizado en vías interurbanas unas 100.000 pruebas de alcohol y unas 1.282 de drogas. Además, es fundamental la colaboración entre todas las fuerzas. Es evidente que el consumo de alcohol y drogas en muchas ocasiones tiene su origen en en ámbito local, de ahí que el control que se realiza por parte de los cuerpos de policía local es fundamental. Para evitar el factor de riesgo asociado con el consumo de alcohol y drogas se precisa de un compromiso colectivo de la sociedad y por supuesto de todas las administraciones implicadas.

-En la última campaña de control de alcohol y drogas en la Comunidad solo participaron 24 de los 45 municipios de la Región. ¿Echa en falta mayor implicación de la administración local?

-Bueno nosotros el ofrecimientopara la adhesión lo hacemos a los 45 ayuntamientos. Muchos de los ayuntamientos nos comunican que no siempre disponen del equipamiento necesario para realizar las pruebas o tienen alguna circunstancia por la que no pueden adherirse, pero es cierto que más de la mitad de los ayuntamientos de la Región se suman de forma habitual a estas campañas y y supone un porcentaje muy alto de la población en nuestra región.

-¿Cuándo espera que entre en vigor la rebaja de la tasa de alcohol? En la calle la gente ya hace cálculos y se comenta que no se podrán tomar ni dos cervezas. ¿Será así?

-La fecha aún no la puedo aportar. Se aprobó esa proposición de ley en el Congreso de Diputados en el primer trimestre para reducir la tasa máxima de alcohol y se consideró fijarla en un límite de 0,1 miligramos por litro en aire espirado, que prácticamente supone 0,0. Efectivamente es exigente. Aún está en curso su publicación y entrada en vigor.

-¿Cree que es necesaria?

-Claro, teniendo en cuenta que, entre 2018 y 2022, los siniestros viales a nivel nacional relacionados con alcohol aumentaron un 20%, creo que es evidente que se trata de una medida cuyo fin es proteger la vida y la integridad física de los usuarios de la vía. Apoyar esta medida está siendo recomendado tanto por la OMS como por la Unión Europea. Es una medida con un fin claro y con resultados muy positivos.

-El 43% de los fallecidos el pasado año en accidentes de tráfico no llevaban puesto el cinturón. ¿A qué achaca que siga siendo tan elevado este porcentaje?

-En este tema es importante diferenciar. La inmensa mayoría de los usuarios sí hacen uso del cinturón de seguridad. En la última campaña, en marzo, de unos 16.500 vehículos que se controlaron, el 3,23% no usaban el cinturón. La inmensa mayoría tiene muy interiorizado que, nada más entrar al coche, lo primero que hay que hacer es ponerse el cinturón. Si bien es cierto el dato que aporta, buscamos una justificación y hemos encontrado un dato que le da sentido: el 80% de los conductores fallecidos el año pasado que no usaban el cinturón habían consumido alcohol u otras drogas. Ese consumo de tóxicos provoca estos comportamientos que ponen en riesgo la vida de los que lo hacen.

-Un estudio de Línea Directa reciente situaba a la Región entre las comunidades que mayor tasa de mortalidad entre motoristas había registrado en la última década. ¿Qué cree que ocurre ahí?

-Primero es importante poner el foco en los usuarios desprotegidos. En general, las víctimas mortales entre usuarios vulnerables han aumentado. El 41% de los fallecidos el año pasado en vías interurbanas lo eran y en vías urbanas estamos hablando del 75%. Por lo tanto, vamos a pensar en estos usuarios a nivel de tomas de decisiones, de estrategias, porque son usuarios más desprotegidos y evidentemente necesitan de medidas y actuaciones diferenciadas. El año pasado fallecieron nueve motoristas en vías interurbanas y en lo que va de este año han sido cinco, dos más que en 2024 a estas fechas. Estos siniestros han ocurrido en horario diurno y en vías convencionales. Tres fueron por salida de vía y dos por colisión con otros vehículos. En vías urbanas también este año han sido cinco los motoristas fallecidos, también en horario diurno y por colisión. De esas diez víctimas, según los análisis del Insttituto de Medicina Legal, el 71% dio positivo en alcohol, drogas o ambas combinadas. La seguridad de los motoristas es una prioridad para la DGT y por ello se han adoptado medidas, como la intensificación de la vigilancia de las vías que son más frecuentadas. Es fundamental que los motoristas hagan una conducción responsable, que usen los sistemas de seguridad, casco, prendas de protección homologadas... Y que cumplan la normativa que es la mejor forma de evitar siniestros. Además, también se han aprobado cursos de conducción segura y eficiente enfocados a establecer comportamientos más seguros en los conductores de este tipo de vehículos.

-¿Son para recuperar puntos?

-Sí, para conductores de turismos y de motocicleta y ciclomotor. Tienen una parte teórica y una práctica y dan la posibilidad de poder bonificar dos puntos adicionales hasta un límite de 15. Hay centros en algunas provincias que ya están impartiéndolos y en Murcia entendemos que en breve empezarán a organizarse.

-Las asociaciones del sector no dejan de reclamar inversión en la mejora de las carreteras. Algo tendrá que ver también, ¿no?

-El tema de de inversión en las carreteras no es una competencia nuestra. Evidentemente apoyamos que, sabiendo que el el conductor puede cometer errores, todo lo que sea el sistema vial le proteja. Hablamos de formación, de vehículos más seguros y de vías que sean seguras, que estén diseñadas y conservadas para aumentar la seguridad.

-¿Hay previsión de cambios en los radares desplegados en la Región ¿Se conoce ya la ubicación del que anunciaron que colocarían en una vía interurbana?

-El número de radares en nuestra región es un dato que no ha variado desde hace años. Es cierto que, dentro del plan que se presentó por parte de Interior, a Murcia le corresponde la instalación de un cinemómetro. La decisión se basa en criterios determinados por diferentes factores. Uno de los principales es que el 80% de los cinemómetros se instalen en vías convencionales y otro que haya una relación en ese tramo con mayor accidentalidad con los excesos de velocidad. De ese estudio sale un listado y ahí está la carretera RM-620, que está en Lorca. En el momento en el que esté operativo se establece un periodo de un mes en el que los excesos de velocidad que se detecten son comunicados únicamente a efectos informativos. En el segundo semestre de este año podremos concretar más.

-La AEA criticó recientemente el «afán recaudatorio» de la DGT a la hora de decidir el despliegue de estos aparatos.

-La instalación de los radares, para nosotros, como autoridad dedicada a la seguridad vial, creemos que está plenamente, no justificada, si no que es exigida por cuestiones lógicas. La velocidad excesiva o inadecuada está presente en un tercio de los siniestros viales con víctimas mortales a nivel mundial.

-2024 cerró con, al menos, una docena de casos de conductores que fueron interceptados al circular en sentido contrario, los llamados kamikazes. Algunos casos fueron muy sonados y dejaron, incluso, víctimas mortales. El fiscal de Tráfico vinculó estos comportamientos con el consumo de tóxicos. ¿Qué opina?

-Es cierto que el año pasado hubo una cifra muy significativa y espero que muy puntual de siniestros con conducción en sentido contrario. Con esos doce accidentes hemos llegado a establecer dos grupos diferenciados. Por un lado, conductores entre 70 y 89 años sin presencia de tóxicos y por otro conductores de entre 34 y 41 años con presencia de tóxicos. Es diferente la casuística. Un grupo evidencia la importancia de la permanencia y del control de las condiciones psicofísicas de los conductores. Con el segundo volvemos a la relación directa entre la conducta totalmente arriesgada y el consumo previo de de sustancias.

-La sociedad, en casos de tanta gravedad, no entiende que las penas que afronten estos conductores sean tan bajas y que, en muchos casos, no se les imponga ni siquiera la prisión provisional. ¿Entiende ese parecer?¿Considera que las penas son adecuadas?

-En esa cuestión entiendo que es la Fiscalía de Seguridad Vial la que debe pronunciarse. La DGT, como respuesta a algunos de los factores de riesgo, decidió aumentar la detracción de puntos. Pero como digo, son cuestiones que cada administración con los datos que tiene debe adoptar decisiones.

-Pero esa cuestión también lanza un mensaje a la sociedad.

-Sí.

«Las cifras de accidentes de patinetes son preocupantes»

- Los accidentes de patinetes se han multiplicado por 15 en los últimos años y cada vez son más graves. Con solo pasear por las ciudades uno ve patinetes circulando sin casco, a mucha velocidad, por zonas no permitida… ¿Existe cierto descontrol?

- La circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP) en vías urbanas es competencia municipal. Es cierto que contamos con datos que son preocupantes. El año pasado se registraron 557 accidentes con VMP implicados, con 42 heridos hospitalizados y 540 no hospitalizados. Este año nos han comunicado 296, con un fallecido, 13 heridos hospitalizados y 295 heridos no hospitalizados. Es evidente que la presencia de este tipo de vehículos se ha se ha normalizado y es importante que que los usuarios de estos patinetes eléctricos conozcan las normas a cumplir en los desplazamientos urbanos. Normas que, desde que se han se ha regulado en el reglamento, en la Ley de Tráfico, son conocidas: solo puede utilizarse por un usuario, no se puede ir por las aceras, no se pueden usar auriculares...Hay muchos muchos ayuntamientos que ya han incluido en su ordenanza municipal esta regulación, por lo tanto, es una cuestión que, como responsables en esa conducción con patinete, pues tenemos que conocer.

- Precisamente algunas de las cuestiones que comentaba se ven habitualmente por las calles de cualquier ciudad.

- Pues eso ya, si está en las ordenanzas, es una materia de competencia municipal.

- La falta de examinadores de Tráfico es una cuestión que alerta a todo el país. ¿Cómo se encuentra la Región?

- A nivel de jefatura provincial de Tráfico contamos con la plantilla de examinadores completa. En la oficina de Cartagena ha habido alguna jubilación y se suple con el apoyo de la jefatura y de examinadores itinerantes.