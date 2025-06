Vera anuncia en su elección como presidente de HoyTú que reclamará «el compromiso institucional necesario»

«Quiero escuchar al sector, identificar nuestros puntos de mejora y transformar esas demandas en una hoja de ruta clara, útil y consensuada», aseguró Bartolomé ... Vera, nuevo presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, HoyTú, tras su proclamación en la asamblea electoral de la patronal sectorial, celebrada este jueves. El hotelero de Cartagena considera «esencial seguir reforzando la promoción de la Región de Murcia como destino turístico», por lo que dejó claro que solicitará «el compromiso institucional necesario».

Tras cuatro años como vicepresidente primero de la entidad, el director del Hotel Los Habaneros de la ciudad portuaria, sustituye en el cargo a Jesús Jiménez, que ha desempeñado el cargo durante los últimos ocho años, tal como adelantó LA VERDAD el pasado 19 de mayo. Encabezaba la única candidatura presentada. La asamblea se ha desarrollado en el Ágora All In One Murcia de CaixaBank, que ha contado con la asistencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa; el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez; y el presidente de Croem, Miguel López Abad. Además, durante el acto se entregó la mención de honor de la entidad al exdirigente de la confederación empresarial regional, José María Albarracín.

Vera, que ocupó también el cargo de presidente de la Asociación Empresarial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Región, asume esta nueva legislatura con una política continuista respecto a «un profesional con una larga y respetada trayectoria en el sector», tal como ha destacado HoyTú en un comunicado. Por otra parte, «la transformación digital es clave para el futuro del sector», hizo hincapié en sus palabras estreno. Además, ha señalado como uno de los grandes retos del sector «hacer del turismo una industria atractiva para trabajar, atrayendo personas con talento, bien formadas y comprometidas».

Equipo directivo

En la nueva junta directiva será vicepresidente primero Jesús Francisco Abellaneda (presidente de Hostelor); vicepresidente segundo Juan Carlos García Ródenas (hotel Alfonso XIII); tesorero David Rull (Balneario de Archena); y vocales José María Rubiales (Parlamento Andaluz), Juan José Nicolás (restaurante Churra) y Víctor Manuel Díaz (Jinca Jurosa). Además, Laura Mateo seguirá siendo la secretaria general de la entidad durante esta legislatura.

«Se trata de un equipo cohesionado, plural y con experiencia, comprometido con la defensa de los intereses del sector y con una visión de futuro orientada al crecimiento, la innovación y la representación eficaz de nuestros asociados», concluyó Vera.