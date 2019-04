Valcárcel dice que apoyará «a muerte» a Casado tras quedar fuera de Bruselas Ramón Luis Valcárcel, flanqueado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el número dos por Madrid, Adolfo Suárez Illana, en un acto reciente celebrado en Murcia. / efe «No guardo rencor ni me siento enfadado; quiero hacer campaña en las pedanías para volver a mis orígenes», declara después de saber que no repetirá en la lista europea MANUEL BUITRAGO Martes, 2 abril 2019, 03:10

«No es nada sorprendente; sino la cosa más natural del mundo. A la política se llega un día, y te tienes que marchar otro», manifestó ayer Ramón Luis Valcárcel tras conocer que se ha quedado fuera de la lista del PP para las elecciones al Parlamento Europeo. «Fui presidente de la Región de Murcia durante 19 años, dirigí el Comité de las Regiones de la UE, y me marcho como vicepresidente del Parlamento Europeo. Mi vida política está colmada. Ahora me pongo al servicio de Fernando López Miras y Pablo Casado; mi partido está por encima de cualquier interés personal», dijo.

Su salida pone fin a la 'etapa valcarcista', junto a la marcha de Pedro José Pérez y de Pilar Barreiro. El expresidente de la Comunidad no había ocultado su deseo de seguir en Bruselas, y puntualiza que se limitó a preguntar qué expectativas había sobre su continuidad. «Me dijeron que he hecho un trabajo incuestionable y que adelante; así lo entendí». Añade que el PP le ofreció un puesto en la lista que no aseguraba su continuidad y que lo rechazó.

La lista al completo 1 Dolors Montserrat. 2 Esteban González Pons. 3 Antonio López-Isturiz. 4 Ángel Garrido. 5 Pilar del Castillo. 6 Javier Zarzalejos. 7 José Manuel García-Margallo. 8 Francisco Millán. 9 Rosa Estarás. 10 Isabel Benjumea. 11 Pablo Arias. 12 Juan Ignacio Zoido. 13 Gabriel Mato. 14 Esther Herranz. 15 Ana Collado. 16 José Ignacio Salafranca. 17 Carlos Iturgaiz. 18 Juan Corro. 19 Verónica Lope. 20 Ana Requesens Moll.

Su apuesta por Soraya

Valcárcel se jugó su escaño en el Parlamento Europeo cuando se posicionó el verano pasado del lado de Soraya Sáenz de Santamaría en la pugna que mantuvo con Pablo Casado. En declaraciones 'La Verdad', dijo desconocer si esto ha influido. «Casado ha sido muy generoso abriendo la puerta a mucha gente. No sería justo decir que ha realizado una limpieza porque hay personas de Soraya que están en las listas».

«Tengo una gran relación con Teodoro García», dice el expresidente, que baraja regresar a la enseñanza

Renunció a la presidencia de la Comunidad en 2014 para pasar a Bruselas, donde ha ejercicio como vicepresidente del Parlamento Europeo en estos cinco años. En el PP no estaban por la labor de que continuara. En enero tenía un pie fuera de la candidatura, con pocas posibilidades de seguir, como avanzó 'La Verdad'. La cúpula del PP apuesta por caras nuevas en la medida de lo posible. Asimismo, tiene que recompensar a los partidarios de Casado, a lo cual se une el hecho de que los populares podrían obtener menos escaños, por lo que la lista está más ajustada.

«No me voy a otro partido»

Valcárcel subraya que está «muy agradecido» y que tiene «una magnífica relación con Teodoro García, que no voy a romper». Atribuye su salida a la dinámica interna de los partidos. «Entendí en su momento que iba a seguir. Cuando te dicen que has hecho un gran papel, seguro que lo expresan con la mejor intención del mundo. Al final hay movimientos, sugerencias y personas que pesan mucho en el partido. Eso es normal. Yo también tomé mis decisiones cuando fui presidente».

Añadió que está «en primer tiempo de saludo por mi partido y mi Región». «Voy a ir a muerte por Pablo Casado, Teodoro García y López Miras. No tengo ningún sentimiento de tristeza ni frustración». A preguntas de 'La Verdad', expresó su intención de hacer campaña en la Región, «principalmente en pedanías». «Quiero plazas cercanas; deseo volver a mis orígenes y reencontrarme con ellos. Estoy ilusionado; es mi partido. No voy a fundar otros partidos por ahí. Eso se lo dejo a otros, la historia juzgará. Y tampoco me voy a otros partidos que se alimentan de frustrados y cabreados de PP».

Indicó que baraja regresar a la enseñanza. «Tengo ofertas educativas que me atraen mucho, fuera de Murcia». Se refirió a varias universidades con las que ha colaborado en asuntos europeos; así como a institutos y fundaciones de estudios y análisis en Bruselas.

Encabeza Montserrat

Con respecto a las elecciones de mayo de 2014 que encabezó el exministro Miguel Arias Cañete, repiten nueve. Pablo Casado eligió a la exministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, para liderar la candidatura. Le acompañarán en los diez primeros puestos Esteban González Pons y los exministros García-Margallo y Juan Ignacio Zoido.

En los comicios de 2014, el PP liderado por Mariano Rajoy logró 16 escaños -frente a las 24 actas cosechadas cinco años antes- debido a la irrupción en la Eurocámara de Podemos, UPyD y Ciudadanos. En las filas populares trabajan con la idea de que ahora puedan retroceder hasta 12 o 13 eurodiputados si entra Vox y se traslada el crecimiento de Ciudadanos que estiman las encuestas.