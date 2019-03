«Utilizo el patinaje como herramienta social que permite romper barreras» Luis Egea, con sus patines. / NACHO GARCÍA / AGM Luis Egea es el fundador del club de patinaje A Rueda y terapeuta ocupacional MINERVA PIÑERO Lunes, 25 marzo 2019, 07:43

«Mi objetivo es que los entrenamientos inclusivos se perciban con plena normalidad», señala Luis Egea (Aljucer, 1985), fundador del club de patinaje A Rueda, quien también ejerce como terapeuta ocupacional en la Asociación para la Atención de Personas con Trastorno en el Desarrollo (Astrade). Formado en Educación Especial, este profesional subió al puesto más alto del pódium del Campeonato de España de Patinaje de Velocidad en la modalidad de Maratón hace una semana, como primer clasificado de la categoría popular. La prueba se celebró en Talavera de la Reina (Toledo).

-¿Qué velocidad alcanzó en el campeonato de España, durante el circuito de Talavera de la Reina?

-Como máximo, 53 kilómetros por hora. Tardé en recorrer el maratón una hora y 19 minutos. El circuito era una maravilla; el asfalto estaba totalmente reparado. La velocidad media que alcancé fue de 31,6 kilómetros.

-¿Cómo puede beneficiar el patinaje a jóvenes con autismo; personas con las que trabaja en la Asociación para la Atención de Personas con Trastorno en el Desarrollo (Astrade) como terapeuta ocupacional?

-Por ejemplo, en la psicomotricidad reducida. De hecho, estoy organizando un taller sobre equilibrio con patines. Mejora, además, la autoestima y la confianza en ellos mismos, así como la relación con sus compañeros. En las actividades interactuarán personas sin y con discapacidad. Mi objetivo es abrir las posibilidades de este público.

-Actualmente, además, da clases de patinaje a niños con autismo de entre 4 y 14 años.

-Sí, pero yo no trabajo con ellos de forma exclusiva. Utilizo el patinaje como una herramienta social mediante la que se conocen chicos con y sin diversidad funcional; como medio para romper barreras. De hecho, intento intervenir lo más mínimo para que los chicos desarrollen habilidades entre ellos, para que se pregunten cualquier duda que les pueda surgir. A mis entrenamientos acuden tres niños con autismo, una niña con hemiparesia y otra con síndrome de Down. Y todos están totalmente incluidos en los grupos: la magia de los niños es que no juzgan.

-¿Entrenan en circuitos cerrados o abiertos?

-Cerrados. Entrenamos, sobre todo, en las pistas de fútbol sala de los colegios y en pistas polideportivas, excepto en Cabezo de Torres, donde desarrollamos los ejercicios en un parque junto al pabellón deportivo. El resto de entrenamientos los realizamos en Torreagüera, Abenarabi y Ajucer.

-¿En qué consisten esos entrenamientos?

-Son juegos de habilidades. Les pongo, por ejemplo, conos por los que tienen que zigzaguear, marcas sobre las que deben frenar, simulo situaciones en las que deben cruzar una acera, aprenden a tirarse al suelo con seguridad... Consigan o no los objetivos, lo que busco es que lo intenten. No pretendo que sean los mejores patinadores del mundo, sino que les haga ilusión volver a clase.

-¿Cuándo comenzó a impartir las clases inclusivas?

-Hace un año, cuando una madre me propuso enseñarle a patinar a su hija, que tiene síndrome de Down. Ella, de hecho, contactó conmigo a través de otra madre cuya hija acudía a mis entrenamientos. Actualmente la niña es parte del grupo y está totalmente incluida; es una compañera más.

-¿Cuántos socios forman parte de A Ruedas, su club?

-Unos 150 niños. Formé el club con el objetivo de fomentar el patinaje de velocidad hace tres años, para crear canteras de patinaje básico y más tarde hacer equipos. Ahora, algunos padres lamentan que no tengo más tiempo para dar clases.

-¿Se respeta en Murcia al patinador de velocidad?

-Muchas veces nos confunden con patinadores urbanos. Quienes practicamos patinaje de esta modalidad por la ciudad, muchas veces salimos perjudicados por las imprudencias de otros. Por culpa de unos pocos, nos encasillan a todos en el mismo saco. En alguna ocasión, la Policía ha amenazado con denunciar a algún compañero, cuando no existe ninguna ley que permita hacerlo. Pedimos que nos dejen libertad para circular en patines siempre y cuando respetemos las normas de circulación.