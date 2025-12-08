La UMU, entre las universidades más transparentes de España por su portal de datos abiertos La institución docente vuelve a obtener, por segundo año consecutivo, el 'sello T' con tres estrellas de la Fundación Haz

Fachada del edificio de la Convalecencia, sede del Rectorado de la Universidad de Murcia, ubicado en el centro de la ciudad.

La Universidad de Murcia (UMU) ha obtenido el 'sello T' de transparencia con tres estrellas, el nivel más alto que concede anualmente la Fundación Haz para evaluar la claridad, accesibilidad y actualidad de la información pública ofrecida por las universidades españolas gracias, principalmente, a su portal de datos abiertos, según informó la institución docente en un comunicado.

Fundación Haz también destaca la accesibilidad del renovado portal de datos abiertos de la UMU, una plataforma diseñada por la Oficina de Dato Único de la UMU para «ofrecer información institucional de forma accesible, reutilizable y transparente, con el objetivo de fomentar y potenciar la consulta y la generación de conocimiento por la comunidad universitaria, instituciones públicas, empresas privadas y resto de la sociedad, reforzando el compromiso de la UMU con la transparencia y la transformación digital», según destacó la universidad.

Los datos abiertos de la UMU, disponibles en la web 'datos.um.es', se encuentran también sindicados en el portal nacional 'datos.gob.es' y en el europeo 'data.europa.eu'. El portal cuenta con 281 conjuntos de datos, cubriendo aspectos relativos a la docencia de la institución, con información que abarca desde el curso 2020-2021 hasta el 2024-2025. Asimismo, con el objetivo de facilitar su utilización, los datos están disponibles en formatos tanto legibles automáticamente por máquina como por formatos más amigables para el usuario en su día a día.

Un 98 por ciento de cumplimiento

El análisis, referido por la Fundación Haz al ejercicio 2025, otorga a la UMU un 98 por ciento de cumplimiento de los criterios analizados. Estos resultados se corresponden a las universidades que han obtenido entre un 90 y un 100 por ciento de cumplimiento. En esta edición, un total de 21 universidades (18 públicas y tres privadas) han sido certificadas con la categoría T, que reconoce a aquellas instituciones que superan el 90 por ciento de los ítems evaluados.

Este modelo analiza cerca de una treintena de indicadores agrupados en diez áreas, que abarcan desde la planificación estratégica y la composición de los órganos de gobierno hasta la información económica, los resultados académicos y los mecanismos de comunicación con la comunidad universitaria.

Entre los criterios examinados se encuentran la publicación del Plan Estratégico, los datos sobre personal y bandas salariales, los acuerdos de los órganos de gobierno, los estatutos, la dotación presupuestaria del Consejo Social y las memorias de RSC (responsabilidad social corporativa) con un análisis de materialidad, así como los códigos éticos y el canal ético.

Gobernanza responsable

Desde la universidad destacaron que, con este reconocimiento, «la UMU se consolida como la primera institución de educación superior de la Región en materia de transparencia y buena gobernanza, comprometida con la gestión ética y la rendición de cuentas».

En el ámbito académico, los indicadores analizan la información sobre oferta y demanda de plazas, la evolución de la matrícula, el perfil y origen del profesorado, los canales de comunicación con el alumnado y la información sobre becas. En el terreno económico, se revisa la publicación del presupuesto, los estados financieros, la memoria de cuentas y los informes de auditoría externa.

Además, la Fundación Haz evalúa la transparencia en los resultados de investigación, el rendimiento académico de los estudiantes, los índices de satisfacción, la presencia rankings internacionales, la movilidad del alumnado y los datos de inserción laboral de los titulados.

La distinción obtenida por la UMU garantiza que «la institución cumple con los principios de visibilidad, accesibilidad, actualidad e integralidad de la información», considerados esenciales para fortalecer la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad. Para la Fundación Haz, aquellas instituciones calificadas con el sello T ofrecen información «completa, actualizada y fácilmente localizable», lo que facilita el escrutinio público y contribuye a mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de educación superior.

