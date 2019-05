«Trabajo cada día para poder llegar a unos Juegos Paralímpicos» Eduardo Sánchez López. / J. A. Moreno Eduardo Sánchez López es campeón de España de natación adaptada JESÚS YELO Lunes, 13 mayo 2019, 08:08

Con una discapacidad de un 79% (padece espina bífida e hidrocefalia asociada con derivación ventrículo peritoneal), es todo un ejemplo de superación y entrega. Eduardo Sánchez López (Abarán, 1997) lleva nadando desde hace 18 años. Se inició en el Club Natación Adaptada Murcia, pero desde hace tres años milita en el Club UCAM Fuensanta. A lo largo de su carrera deportiva ha conseguido más de cuarenta podios en campeonatos de España absolutos y en citas universitarias, siempre en la categoría 57 en discapacitados. En la actualidad compite en las ligas máster para personas sin discapacidad y ha logrado acabar varias travesías. Es el menor de dos hermanos, estudia el Grado de Filología Clásica en la UMU y el deporte es su principal afición.

-¿Cuándo empezó a nadar?

-A los cuatro años, en el gimnasio Gim Máster, donde me enseñó Carlos Satorres.

-¿Qué le llevó a elegir este deporte?

-Es el que mejor se adecúa a mi discapacidad.

-¿Cuándo se dio cuenta de que tenía capacidades para practicarlo?

-Cuando empecé con 7 años en el Club Natación Adaptada Murcia con mi primer entrenador, Juan José Caselles.

-¿Cuáles son sus especialidades?

-El crol y la espalda. Son los dos estilos en los que me encuentro más cómodo.

-¿Cómo es un día normal en su vida?

-Me levanto a las seis de la mañana, entreno de siete a ocho y cuarto tres días por semana. Cuando termino, voy a la Universidad de nueve a once, y por la tarde, vuelvo a entrenar otras tres horas.

-¿Sueña con acudir a unos Juegos Paralímpicos?

-Eso es algo muy difícil, pero trabajo a diario para alcanzar ese objetivo. En principio, estaba destinado a no nacer, después a no nadar, luego a no poder estudiar y con trabajo, sacrificio y mucha constancia cada día, he llegado hasta aquí, así que quién sabe. Pero sueño con acudir algún día a unos Juegos Paralímpicos.

-Académicamente, ¿cuáles son sus metas?

-Terminar mis estudios de Filología Clásica y poder ejercer algún día de docente, y si no intentaré cualquier cosa con tal de poder incorporarme al mercado laboral.

-¿Qué tipo de ayudas viene recibiendo en la natación?

-Voy a los diferentes campeonatos gracias a mis padres y mi club que me ayudan, puesto que aquí en Murcia no tenemos una federación que apoye a los deportistas.

-Muchas veces se venden con grandes titulares los logros de los deportistas paralímpicos por el hecho de tener una discapacidad y no por la gesta deportiva en sí, ¿qué opina?

-Hay que darle la misma importancia a los logros de los deportistas tengan una discapacidad o no. Al final, el esfuerzo que realizan es el mismo.

-¿Qué es lo más bonito que le ha pasado en todos estos años?

-Lo más bonito que me ha pasado dentro del mundo de la natación es haber podido acudir varios años al grupo de tecnificación de jóvenes promesas; algunos de ellos ya han acudido a campeonatos internacionales.

-¿Cuál es el deportista español que más admira y por qué?

-El deportista español que más admiro es Xavi Torres, por su forma tan positiva de ver la vida y no poner ninguna barrera en ella.

-¿Qué le diría a esa persona que se encuentra en la misma situación que usted?

-Que hay que ser feliz en la vida y vivirla con una sonrisa tengas o no tengas una discapacidad.

-¿Qué han significado sus padres para usted desde que comenzó en la natación?

-El mayor apoyo posible dentro y fuera del mundo de la natación.