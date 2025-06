La oposición rechaza la cuestión de confianza planteada por el alcalde de Totana

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Totana no dieron su brazo a torcer en la sesión extraordinaria del Pleno municipal celebrada ayer ... por la tarde para debatir la cuestión de confianza planteada por el alcalde, Juan Pagán, del PP, ante la negativa de Ganar Totana, PSOE y Vox a aprobar el Presupuesto de este año.

Al igual que sucedió en la votación de las cuentas, celebrada en la sesión plenaria de mayo, la cuestión de confianza recibió el respaldo de los siete ediles del PP y el concejal no adscrito Manuel Cánovas, que empezó el actual mandato como portavoz de Vox. Por su parte, los seis concejales de Ganar Totana, los cuatro del PSOE y dos de Vox -el edil Marcos Cano se ausentó porque estaba de viaje- votaron en contra, por lo que la cuestión de confianza no prosperó. De esta manera, y según recoge la ley, ahora se abre un plazo de 30 días en el que la oposición tiene vía libre para presentar una moción de censura con un candidato a alcalde. De no hacerlo, el Presupuesto quedará aprobado automáticamente y ya no se podrá registrar ninguna moción de censura en lo que resta de mandato hasta 2027. Conviene recordar que el PP gobierna en minoría en Totana con 7 concejales, mientras que la mayoría se sitúa en los 11 representantes.

El primer edil abogó por «buscar el consenso y el diálogo» e insistió en «seguir tendiendo la mano a la oposición». Desde Ganar Totana, Pedro José Sánchez, acusó al regidor de «no contar para nada con la oposición». Le afeó sus «faltas de respeto constantes». Por su parte, Isabel Molina, del PSOE, recriminó a Juan Pagán que «los dos acuerdos alcanzados con el PP en este mandato no se han cumplido». En las filas de Vox, José Munera, arremetió contra Manuel Cánovas, a quien acusó de haberse convertido en el «concejal número ocho del equipo de gobierno».