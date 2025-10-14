Cartelera municipal en el Cine Velasco de Totana El Ayuntamiento renueva el convenio con los dueños del local, que tiene 700 butacas, para que acoja eventos públicos

El Ayuntamiento de Totana ha renovado para este año el acuerdo de colaboración con los propietarios del Cine Velasco, con la finalidad de disponer esta sala para las celebraciones y actividades culturales promovidas por el propio Consistorio y por parte de los vecinos que lo soliciten. La sala, que fue construida en la década de los años ochenta del pasado siglo, es una de las más grandes de la Región de Murcia, tanto en capacidad como en volumen. Cuenta con 700 butacas, escenario y camerinos, y está dotada con lo último en tecnología y proyección digital. Este cine sigue proyectando películas cada fin de semana, y está preparado para representaciones y eventos varios. El convenio tiene un importe de 5.000 euros.

Totana cuenta sólo con un espacio escénico para la temporada de invierno, ubicado en el Centro Sociocultural La Cárcel. Se trata del Teatro Ginés Rosa, con un aforo disponible de 220 butacas. A lo largo del año las Concejalías de Cultura y Festejos, principalmente, realizan diversas actividades culturales y festivas (conciertos, teatro, danza, cine, entre otras) que precisan un espacio con mayor capacidad. Se trata de atender la demanda de los usuarios cuando el espectáculo o actividad motva la presencia de más público.

Desde el año 2022, el Ayuntamiento viene suscribiendo un convenio de colaboración con Cinema Velasco. Según fuentes municipales, se «considera de gran interés la aportación que los cines vienen desempeñando en la dinamización social y cultural de nuestro municipio».

