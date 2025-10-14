La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espectadores, en el Cine Velasco, durante un evento municipal. P. E.

Cartelera municipal en el Cine Velasco de Totana

El Ayuntamiento renueva el convenio con los dueños del local, que tiene 700 butacas, para que acoja eventos públicos

Paco Espadas

Paco Espadas

Martes, 14 de octubre 2025, 22:05

Comenta

El Ayuntamiento de Totana ha renovado para este año el acuerdo de colaboración con los propietarios del Cine Velasco, con la finalidad de disponer esta sala para las celebraciones y actividades culturales promovidas por el propio Consistorio y por parte de los vecinos que lo soliciten. La sala, que fue construida en la década de los años ochenta del pasado siglo, es una de las más grandes de la Región de Murcia, tanto en capacidad como en volumen. Cuenta con 700 butacas, escenario y camerinos, y está dotada con lo último en tecnología y proyección digital. Este cine sigue proyectando películas cada fin de semana, y está preparado para representaciones y eventos varios. El convenio tiene un importe de 5.000 euros.

Totana cuenta sólo con un espacio escénico para la temporada de invierno, ubicado en el Centro Sociocultural La Cárcel. Se trata del Teatro Ginés Rosa, con un aforo disponible de 220 butacas. A lo largo del año las Concejalías de Cultura y Festejos, principalmente, realizan diversas actividades culturales y festivas (conciertos, teatro, danza, cine, entre otras) que precisan un espacio con mayor capacidad. Se trata de atender la demanda de los usuarios cuando el espectáculo o actividad motva la presencia de más público.

Desde el año 2022, el Ayuntamiento viene suscribiendo un convenio de colaboración con Cinema Velasco. Según fuentes municipales, se «considera de gran interés la aportación que los cines vienen desempeñando en la dinamización social y cultural de nuestro municipio».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  2. 2 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  10. 10 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cartelera municipal en el Cine Velasco de Totana

Cartelera municipal en el Cine Velasco de Totana