Bárbara Rey expresa su gran malestar por no ser elegida para presentar la gala del pregón del Carnaval

«Sigo queriendo a mis paisanos igual, pero el disgusto y la tristeza que siento es enorme. Y por supuesto, no es por el dinero; es el hecho el que me ha producido un gran dolor. Les digo a las personas competentes que no cuenten conmigo para nada». Así se manifestó la actriz Barbara Rey el pasado sábado en las redes sociales, cuando vio que se estaba celebrando la gala del pregón del Carnaval de Totana. El enfado de Rey vino porque ella pensaba que iba a ser la presentadora de la velada, pero finalmente la federación decidió contratar a la actriz Eva Isanta.

La confusión comenzó hace unas semanas, cuando el entonces presidente de la Federación de Peñas, Antonio García, le propuso a Bárbara Rey que fuera la encargada de presentar el pregón. Según explicó la actriz en sus redes sociales, «lógicamente le dije que sí, pero que era una gala de tres horas de duración o más, y que cobraría porque es mi trabajo. Pero nunca cobraría el dinero que cobro en otros sitios».

En ese tiempo, se produjo un cambio en la dirección de las peñas. Rocío Tudela se convirtió en la nueva representante de la organización, por lo que Antonio García dejó de ostentar su cargo. «Parece que la nueva presidenta decidió contratar a Isanta para que presentara el pregón, sin saber que García le había propuesto ese trabajo a Bárbara Rey con anterioridad», explicó el Consistorio.