La variante de Torre Pacheco se blinda contra las riadas al multiplicar por seis su capacidad de drenaje Por esta infraestructura circulan 1,8 millones de usuarios al año; el vial conecta con las pedanías de Roldán y Balsicas, así como con San Javier y Los Alcázares

Las obras de la variante de Torre Pacheco han finalizado. Esta actuación, ejecutada por el Gobierno regional, ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros, «una de las mayores partidas destinadas por el Ejecutivo en los últimos años a una sola infraestructura viaria», precisan fuentes autonómicas.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, subrayó este miércoles, durante la visita que realizó junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, que «la seguridad es uno de los ejes estratégicos del Gobierno regional y hoy finalizamos una obra que refuerza la protección de los 1,8 millones de usuarios que cada año circulan por esta vía frente a posibles episodios de lluvias intensas».

Los trabajos, enmarcados en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Carreteras frente al Riesgo de Inundación, han multiplicado por seis la capacidad de drenaje de la variante de Torre Pacheco, lo que «garantiza que la vía pueda soportar lluvias torrenciales sin afectar a la circulación ni a las propiedades cercanas», destacan desde la Consejería.

Para ello, se han instalado dos marcos de drenaje de 2 por 1 metro cuadrado que han aumentado en un 610% la capacidad de desagüe, al pasar de una sección de 0,785 a 4,785 metros cuadrados. Además, se ha construido un canal lateral de 2,5 por 1,5 metros y se ha sustituido una obra de drenaje de diámetro de un metro por un marco de 4 por 1,25 metros cuadrados.

La variante, con una longitud de 8,6 kilómetros y ocho glorietas, es una infraestructura clave para la movilidad del municipio y sus pedanías, porque conecta Torre Pacheco con las pedanías de Roldán y Balsicas, así como con San Javier, a través de la pedanía de El Jimenado y el municipio de Los Alcázares. «Mejorar esta vía es garantizar la movilidad y la seguridad de todos los ciudadanos», detalló García Montoro.

Reconstrucción del asfalto y renovación de la señalización

La intervención también ha implicado la reconstrucción completa del firme, con el objetivo de incrementar la seguridad y la comodidad de los usuarios y el asfaltado de tres enlaces de la vía regional, el reemplazo de las juntas transversales de los tableros de los puentes, la renovación integral de la señalización vertical y horizontal, y el recrecimiento de las barreras de contención mediante nuevos perfiles verticales.

García Montoro recordó que el Gobierno regional ha invertido 4,3 millones de euros en la mejora de las infraestructuras de Torre Pacheco, ya que esta actuación se suma a la mejora de la carretera RM-F26, que une Balsicas con Los Alcázares, en la que se invirtieron cerca de 568.000 euros. «Estas actuaciones han incrementado la seguridad vial del trayecto y harán la conducción más confortable para los aproximadamente 320.000 conductores que la utilizan cada año, de los que el 10% son vehículos pesados», indicó el consejero.