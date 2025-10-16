La Mancomunidad podrá abastecer con agua de la desaladora de Escombreras a zonas de Torre Pacheco afectadas por el corte La Comunidad autoriza a instalar tomas de red para abastecer a la pedanía de El Jimenado

El Gobierno de la Región de Murcia autorizó a última hora de este jueves a que la desaladora de Escombreras pueda suministrar agua para abastecer a las zonas de Torre Pacheco afectadas por el corte del suministro por parte de la Macomunidad de Canales del Tabilla (MCT). Esta medida beneficiaría, concretamente, a la pedanía de El Jimenado.

Tras la conformidad del Ejecutivo regional, la MCT podrá instalar varias tomas en la red de distribución de agua desalada procedente de la infraestructura. Se han concretado, al menos, dos puntos de conexión en los que la MCT podrá iniciar de inmediato los trabajos necesarios para derivar agua desalada de la desaladora de Escombreras a las instalaciones municipales.