La Exposición Canina y Felina y el Salón de la Mascota traen a Ifepa grandes novedades

EFQ Torre PAcheco Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:50 Compartir

Ifepa-Torre Pacheco celebrará este fin de semana una nueva edición de la Exposición Internacional Canina y Felina, junto con el Salón de la Mascota, que organiza el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia en colaboración con la Sociedad Canina de Murcia y ASFE-Asociación Felina de España.

La Exposición Canina reunirá a unos 1.200 ejemplares, más unos 150 que lo hacen en las Monográficas de Raza. En total, procederán de once países diferentes. Por su lado el Salón de la Mascota, dispondrá de una amplia zona comercial con alrededor de 50 empresas relacionadas con el sector.

Programación de la Exposición Canina y Felina y el Salón de la Mascota

Sábado 8

De 9 a 14 horas. Juicios por razas de la 54 Exposición Nacional C.A.C.

15.00 horas. Exposición Monográfica Spaniels, Concurso Monográfico Bulldog Francés, Concurso Monográfico Schnauzers y Pinschers, y Concurso Monográfico de Terranova.

15.00 horas. Finales en Ring Central: Mejor Presentador Alevín/Infantil y Mejor Ejemplar de Socio.

15.30 horas. Finales en Ring Central: Mejor Muy Cachorro, Veterano Absoluto, Trofeo Prestige, BIS Clase Campeones, Cachorro Absoluto, Joven Absoluto, Pareja de la Exposición, Grupo de Cría y Mejor Raza Española.

Domingo 9:

De 9 a 14 horas. Juicios por razas de la 32 Expo Internacional CAC y C.A.C.I.B.

15.30 horas. Finales en Ring Central: Best in Show-B.I.S., Trofeo Prestige, BIS Campeones y Super Top Winner Torre Pacheco.

SALÓN DE LA MASCOTA

Exposición Internacional Felina-ASFE-Asociación Felina Española

Sábado 8. De 9 a 19 horas.

Domingo 9. De 9.30 a 18 horas.

Prueba Regional y Nacional de Agility-Club Río Mula, Club Mediterráneo y FCRM

Sábado 8, en ring 21

-De 10 a 13 horas: Prueba Regional de Agility de la RFEC-Real Federación Española de Caza.

-De 15 a 20 horas: Prueba Nacional de Agility de la RSCE-Real Sociedad Canina de España.

-Entrega de premios.

Prueba Nacional de Agility, en ring 21

Domingo 9. De 9 a 14 horas. Prueba Nacional RSCE-Real Sociedad Canina de España. Entrega de Premios.

Exhibiciones de la Asociación Española del Perro de Agua Español-AEPAE-Ubrique-Cádiz

Sábado 8, en ring 10, a las 12.30 horas/16.00 horas/18.00 horas/ 19.30 horas.

Domingo 9, en ring 10, a las 12.00 horas/13.45 horas/16.30 horas.

Exhibiciones Grupo Perro Ratonero Bodeguero Andaluz

Sábado 8, en ring 8, a las 11.15 horas/13.00 horas/17.00 horas/19.00 horas.

Domingo 9, en ring 10, a las 11.30 horas/13.15 horas/17.00 horas.

Exhibiciones del Centro Canino Parras

Sábado 8, en el ring central, de 11.30 a 12.15 horas, y el en ring 15, a las 13.30 horas/ 16.30 horas y 18.30 horas.

Domingo 9, en ring central, de 12.20 horas a 13 horas, y en ring 15, a las 14.00 horas/ 16.00 horas y 17.30 horas.

Unidad Canina de Bomberos De Murcia

Sábado 8, en el ring central, de 13.10 a 13.50 horas, y en ring 15, a las 11.30 horas/17.30 horas y 19.00 horas.

Domingo 9, en el ring central, de 13.10 a 13.50 horas, y en ring 15, a las 11.00 horas.

Concurso Mascotada (Natura Diet)

Domingo 9, en ring 18, de 11.30 a 14 horas: Premios a la Mascota Más Simpática, Más Fashion, Más Obediente y Mas Imponente.

Pasarela Proadopción

Domingo 9, en ring 11, a las 16.30 horas, con la participación de las protectoras asistentes.

Talleres Grupo De Trabajo Grescan-San Pedro del Pinatar

Sábado 8 y domingo 9, en ring 9:

-De 10 a 11 horas: Exposición de medios de rescate acuático canino.

-De 11 a 11.45 horas: Taller de vendajes (para niños mayores de 7 años).

-De 11.45 a 13.30 horas: Primeros auxilios caninos (podrás practicar la RCP con un maniquí).

-De 13.30 a 14.15 horas: Taller de nudos (para niños mayores de 7 años).

-De 16 a 16.30 horas: Primeros Auxilios en Personas.

-De 16.30 a 17.00 horas: Primeros Auxilios Caninos.

Exhibición de Aves Rapaces-Águilas del Sol -Puerto Lumbreras

Sábado 8, en ring 17, a las 12.00 horas y 18.00 horas.

Domingo 9, en ring 17, a las 12.00 horas y 17.00 horas.

Charlas, en ring 11

Sábado 8

-De 10.30 a 12.00 horas: Curso Handler Infantil-Sociedad Canina de Murcia.

-De 13.00 a 13.45 horas. Charla educacional: De la frustración al disfrute. Del caos al control sin gritos ni enfados. Adiestradogs.

-De 17.30 a 19.00 horas: Charla sobre la raza Schnauzer.

Charlas 'El mundo del poni: cuidados y alimentación, Finca Cal y Canto, en ring 20

Sábado 8, a las 12.00 horas/ 13.30 horas/ 17.00 horas y 19.00 horas.

Domingo 9, a las 12.00 horas/13.30 horas/ 16.00 horas y 17.00 horas.

Cruz Roja Juventud

Sábado 8, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Talleres para niños:

-'Escribe tu Huella', espacio de relatos sobre el vínculo humano-animal.

-'Chapa tu Bienestar', taller creativo de chapas con mensajes positivos.

-'Juegos y dinámicas activas centradas en la salud mental y el bienestar'.

Galgoteca-Proyecto Educativo Galgos del Sol-San Javier

Sábado 8, de 10 a 20 horas.

Domingo 9, de 10 a 18 horas.

Gatuniteca-Protectora Gatúnicos-San Javier

Sábado 8, de 10 a 20 horas.

Domingo 9, de 10 a 18 horas.

Zona lúdica infantil, con personajes caninos, en ring 16

Sábado 8, de 10 a 20 horas.

Domingo 9, de 10 a 18 horas.

