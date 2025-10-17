Empieza la instalación en Torre Pacheco de 43 cámaras de videovigilancia con IA El Ayuntamiento invierte 298.000 euros en mejorar la seguridad mediante equipos que ubicará en calles, parques y edificios municipales

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha salvado el último obstáculo para iniciar el complejo procedimiento de instalación y puesta en marcha de la primera fase de su red municipal de videovigilancia, formada por 43 cámaras dotadas con software de Inteligencia Artificial (IA). El concurso para cristalizar este proyecto 'estrella' del gobierno local de Torre Pacheco había encallado en junio, cuando adjudicó el contrato a la mercantil Alterna Tecnologías por importe de 298.916 euros, pero a reglón seguido fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) por la petición de una empresa que quedó en segunda posición. Ahora, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, el TACRC rechaza el recurso y da vía libre al Ayuntamiento para proseguir el procedimiento.

La cobertura del sistema, según el pliego de condiciones, «abarca los emplazamientos más importantes para mejorar la seguridad ciudadana y el control del tráfico en el casco urbano de Torre Pacheco y en las pedanías de Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, El Jimenado y San Cayetano». En fases posteriores, distintas a esta licitación, «se completará en su integridad la red prevista, de 201 cámaras».

Según indicaron a La Verdad fuentes municipales, justo cuando se firme el contrato, este mismo mes de octubre, comenzará el proceso de instalación de esta primera fase, «que consta de 43 cámaras» en Roldán y Torre Pacheco. Puesto que el plazo de ejecución del contrato es de 18 meses, la previsión es que la instalación esté completamente operativa en la primavera de 2027.

Darán cobertura al casco urbano y a las pedanías de Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, El Jimenado y San Cayetano

Según la memoria del proyecto, las cámaras «deberán soportar aplicaciones de software diverso para reconocimiento facial, lector de matrículas, conteo de personas, alarmas de escenarios y movimientos, así como prestaciones ampliadas del sistema». La adjudicataria además deberá crear un «centro de control de visionado y gestión coordinada con la policía local, en el que los accesos de comunicaciones sean seguros, protegidos ante amenazas o ataques informáticos, y con capacidades de transmisión». La Policía Local indica que se instalarán «se instalarán en los distintos viales, parques y edificios de titularidad municipal para monitorizar en tiempo real la vía pública en accesos al municipio, los distintos inmuebles y zonas de ocio, así como proporcionar información acerca de los vehículos y eventos de riesgos».