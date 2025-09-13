La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado de los vehículos implicados en el siniestro. CEIS

Dos heridos al chocar cuando circulaban por Torre Pacheco

Uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su vehículo y tuvo que ser liberado por los bomberos

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:36

Un hombre de 48 años y una mujer de 41 resultaron heridos a mediodía de este sábado al chocar cuando circulaban por la carretera RM-F26, a la altura del kilómetro 7, a su paso por Torre Pacheco.

Uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su vehículo y tuvo que ser liberado por bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. A su llegada, sanitarios del 061 prestaron primeros auxilios a las dos personas accidentadas y las trasladó al hospital Los Arcos del Mar Menor.

