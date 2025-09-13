Dos heridos al chocar cuando circulaban por Torre Pacheco Uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su vehículo y tuvo que ser liberado por los bomberos

LA VERDAD Sábado, 13 de septiembre 2025

Un hombre de 48 años y una mujer de 41 resultaron heridos a mediodía de este sábado al chocar cuando circulaban por la carretera RM-F26, a la altura del kilómetro 7, a su paso por Torre Pacheco.

Uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su vehículo y tuvo que ser liberado por bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. A su llegada, sanitarios del 061 prestaron primeros auxilios a las dos personas accidentadas y las trasladó al hospital Los Arcos del Mar Menor.