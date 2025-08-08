El conductor de un patinete, herido al chocar contra un coche en Torre Pacheco El afectado, de 28 años, fue trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor

LA VERDAD Viernes, 8 de agosto 2025, 21:54

Un joven de 28 años resultó herido este viernes por la tarde al chocar contra un coche en la calle Tarragona de Torre Pacheco. Después de que el 112 recibiera un aviso, cerca de las 20 horas, al lugar se desplazaron una unidad de Policía Local de Torre Pacheco y una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Sanitarios del 061 atendieron y estabilizaron al herido y los trasladaron al hospital Los Arcos del Mar Menor, policontusionado y con traumatismo en la cabeza. La Policía Local de Torre Pacheco levantó el oportuno informe del atestado.