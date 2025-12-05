El Teléfono de la Esperanza, 'Curasana' y la Unidad de Pediatría del Santa Lucía, Premios regionales de Voluntariado Un voluntario de FADE y el proyecto 'We ride with pride' de la asociación The Brotherhood reciben una mención especial del jurado

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, preside el jurado de los Premios regionales de Voluntariado

El Teléfono de la Esperanza, el proyecto 'Curasana' de la Asociación Mamás en Acción, la Unidad de Pediatría del Hospital Santa Lucía de Cartagena y el voluntario de Famdif Manuel Luján han sido reconocidos con los Premios de Voluntariado de la Región de Murcia 2025 en su octava edición, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad concede esta distinción a los proyectos, acciones y personas que han destacado por su compromiso social y por poner en marcha actuaciones de voluntariado relevantes por su repercusión en la sociedad.

En la categoría de voluntariado individual se ha otorgado el premio a Manuel Luján, a título póstumo, que colaboró durante cuatro décadas como voluntario de la entidad Auxilia Murcia, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad; y también participó en acciones de voluntariado en Famdif.

El jurado ha destacado su compromiso y su implicación en la creación de la Plataforma de Voluntariado de la Región de Murcia, así como su participación continuada en la Comisión de Accesibilidad de Famdif, desde la que colaboró en la eliminación de barreras de todo tipo, urbanísticas, de transporte o de comunicación.

En la modalidad de voluntariado colectivo ha recibido la distinción el Teléfono de la Esperanza de la Región de Murcia. El jurado ha valorado sus 50 años de servicio voluntario y su promoción de la salud mental.

La entidad cuenta con más de 140 voluntarios, con un alto grado de compromiso social y empatía, que desarrollan una labor solidaria dirigida a cuidar del bienestar psicológico y emocional de los usuarios.

El reconocimiento al proyecto de voluntariado ha sido para 'Curasana' de la Asociación Mamás en Acción, una iniciativa dirigida al acompañamiento hospitalario de menores que no tienen padres o que no pueden vivir con ellos.

La asociación desarrolla su labor en centros hospitalarios desde 2018. Sus voluntarios dan biberones y comidas a los menores, cuentan cuentos o cantan. En este proyecto colaboran más de 3.000 personas.

En la modalidad de voluntariado corporativo, la Comunidad reconoce a la Unidad de Pediatría del Hospital Santa Lucía de Cartagena por su estrecha colaboración con el proyecto 'Atención a la Infancia Hospitalizada' de Cruz Roja Juventud de Cartagena.

Con esta iniciativa llevan a cabo diversas actividades de acompañamiento, respiro familiar o socioeducativas, dirigidas a mejorar la calidad de vida de los menores hospitalizados y de sus familias. En lo que va de año han atendido a cerca de 400 personas.

Además, el jurado ha reconocido con una mención especial al voluntario de FADE, Francisco Gómez, y al proyecto 'We ride with pride' de la asociación The Brotherhood.

Francisco Gómez es voluntario de FADE desde hace más de cinco años, participa en el acompañamiento de personas hospitalizadas para contribuir a mejorar su bienestar emocional, especialmente en personas mayores.

El proyecto impulsado por la entidad murciana The Brotherhood, 'We ride with pride', es un programa de voluntariado social que ha convertido el skateboarding en herramienta real de inclusión social, salud mental y empoderamiento juvenil.

Han transformado plazas de zonas vulnerables en aulas al aire libre y ofrecen esta práctica deportiva con acompañamiento psicoeducativo y acciones comunitarias.

El jurado estuvo formado por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, que ejerció la presidencia, diferentes representantes de la Administración regional, de entidades relacionadas con la promoción del voluntariado, de la Federación de Municipios, a través del Ayuntamiento de Murcia, y de la Universidad Politécnica de Cartagena.

La gala de entrega de estos premios se celebrará el próximo 10 de diciembre en el Cuartel de Artillería de Murcia.