Los taxistas de la Región se suman a la huelga, pero amplían los servicios mínimos

«No vamos a tolerar ningún tipo de acción violenta»

El responsable regional de la Federación del Taxi, José Corbalán, advierte de que en Murcia no se va a tolerar «ningún tipo de acción violenta» contra los vehículos VTC, como se ha visto en otras ciudades como Barcelona, donde, no obstante, la tensión entre ambos medios de transporte es mucho mayor que en la Región. «En cualquier caso, no vamos a mirar hacia otro lado si ocurren acciones violentas, aunque también he de decir que no podemos hacer norma de la excepción, pues los incidentes que han ocurrido en otras ciudades son muy puntuales», afirma.