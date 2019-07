Sterm cree que las oposiciones son «más un proceso de eliminación que de selección» EP MURCIA. Martes, 2 julio 2019, 08:13

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia (Sterm) denunció ayer que las oposiciones de Educación que se realizaron la semana pasada en la Comunidad «han terminado convirtiéndose más en un proceso de eliminación que en un proceso de selección».

En un comunicado de prensa, fuentes de este sindicato explican que estas pruebas no se ajustan a la realidad de la enseñanza en las aulas, y que los opositores no cuentan con el tiempo necesario para realizarlas. Además, las mismas fuentes criticaron el incumplimiento del compromiso de la Consejería de Educación para solventar los problemas generados en convocatorias anteriores. El sindicato docente pone como ejemplo la mitad de las más de 500 personas que reclamaron ver su examen en la convocatoria del año pasado, y «que aún no han podido». Sterm también denunció que algunas de las aulas donde los tribunales evalúan los exámenes superan las temperaturas máximas permitidas.