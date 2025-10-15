La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los investigadores del Morales Meseguer Carlos Bravo Pérez, María Luisa Lozano (jefa del servicio), Ana Sánchez Fuentes y José Rivera, recogen los galardones en el congreso de la SETH. Cedida

La Sociedad Española de Hematología reconoce la labor investigadora del Morales Meseguer y el IMIB

Los investigadores de la Región de Murcia acaparan galardones en el Congreso nacional de la SETH

LA VERDAD

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:07

Comenta

El servicio de Hematología del Morales Meseguer y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) han vuelto a demostrar que se encuentran en lo más alto de la ciencia en España en este campo. La Sociedad Española de Hematología y Hemostasia (SETH) ha reconocido la potencia investigadora de la Región durante su congreso anual. También hay investigadores de La Arrixaca entre los galardonados.

Así, Ana Sánchez Fuentes, del servicio de Hematología del Morales Meseguer y el IMIB, ha conseguido el premio a la mejor comunicación oral sobre Coagulopatías Congénitas Real Fundación Victoria Eugenia. También se lleva del congreso de la SETH una beca de investigación predoctoral para proyectos científicos relacionados con la hemostasia y la trombosis. Por su parte, el Premio de investigación al mejor artículo publicado sobre Trombosis y Hemostasia ha ido a parar a José Miguel Rivera Caravaca, de la Facultad de Enfermería de la UMU, el IMIB y el Hospital Virgen de La Arrixaca. Este investigador también ha sido reconocido con el Premio Dr. Francisco España para grupos de investigación emergentes en hemostasia y trombosis.

Por su parte, Raquel López Gálvez, del servicio de Cardiología de La Arrixaca, ha obtenido la Beca de Investigación Justo Aznar Postdoctoral para proyectos científicos relacionados con la Hemostasia. Su proyecto se centra en las 'Vesículas extracelulares como mediadores de inmunotrombosis, remodelado auricular y spam celular: mecanismos clave en la fibrilación auricular posquirúrgica'.

Carlos Bravo Pérez, del servicio de Hematología del Morales Meseguer, ha obtenido el segundo premio López Borrasca por el Proyecto RESH-AT: Caracterización mediante nuevos métodos diagnósticos e implicaciones terapéuticas de la resistencia a la heparina en pacientes con niveles bajos de antitrombina. El bioquímico del Morales Meseguer José Rivera Pozo, coordinador del Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas (GEAPC) de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, ha obtenido ayudas a grupos de trabajo de la SETH. Salvador Carrillo, también del Morales Meseguer y el IMIB, ganó además el premio a la mejor comunicación del Congreso.

