La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de CC OO y UGT, en la mañana de este miércoles frente a la Consejería de Política Social. Javier Carrión / AGM

Los sindicatos urgen a la creación de 11 residencias para atender a 1.600 mayores de la Región de Murcia en lista de espera

CC OO y UGT entregan un escrito a la directora del IMAS donde piden la aprobación ya del decreto de mínimos: «Lleva un año y medio de retraso»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:57

Los sindicatos CCOO y UGT reclamaron este miércoles, a las puertas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, un calendario de creación de ... nuevas residencias de mayores para atender, según defendieron, a cerca 1.600 personas «valoradas y en lista de espera» para acceder a una plaza en la Región de Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones
  3. 3

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  4. 4 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  5. 5 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  6. 6

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  7. 7 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  8. 8 Un accidente en la autovía A-7 en sentido Murcia deja varios kilómetros de retenciones
  9. 9 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  10. 10

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los sindicatos urgen a la creación de 11 residencias para atender a 1.600 mayores de la Región de Murcia en lista de espera

Los sindicatos urgen a la creación de 11 residencias para atender a 1.600 mayores de la Región de Murcia en lista de espera