Los sindicatos urgen a la creación de 11 residencias para atender a 1.600 mayores de la Región de Murcia en lista de espera

Los sindicatos CCOO y UGT reclamaron este miércoles, a las puertas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, un calendario de creación de ... nuevas residencias de mayores para atender, según defendieron, a cerca 1.600 personas «valoradas y en lista de espera» para acceder a una plaza en la Región de Murcia.

En la protesta, convocada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada 1 de octubre, los representantes sindicales entregaron a la directora general del IMAS, Verónica López, un escrito con un listado de reivindicaciones entre los que destaca la aprobación del decreto de condiciones mínimas de los centros residenciales y de día, que regula los aspectos esenciales que deben cumplir, y recordaron que su tramitación «lleva ya año y medio de retraso».

A las puertas de la Consejería, Antonio Conchillo, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, destacó que la Región de Murcia «es la comunidad, junto con Andalucía, con mayor necesidad de residencias». En concreto, estimó que necesita crear 11 nuevos centros para atender la lista de espera actual. Además, lamentó el alto coste que tiene para las familias hacerse con una plaza, donde «los precios están en torno a los 2.000 y los 2.400 euros por persona y mes. Eso es una barbaridad», valoró.

Conchillo destacó que «no se trata de una cuestión política», ya que en Castilla y León, donde gobierna el PP, hay plazas disponibles, «y los precios son entre un 20 y 30% menos que en la Región de Murcia».

Por su parte, Gertrudis Peñalver, secretaria general de la Federación de Pensionistas de CC OO, recordó que actualmente hay 63 residencias, de las que solo 14 son públicas. «Eso lo dice todo sobre la política que está llevando a cabo el Partido Popular», afirmó. Peñalver señaló que hay «6.300 personas mayores internas en residencias, de las que 3.200 están en centros privados», y «cerca de 800 están en plazas pagadas por el Gobierno». Por lo que unas 2.400 las pagan íntegramente las familias.

Los sindicatos también reclamaron refuerzos en la atención primaria con médicos especialistas en geriatría y un «trato digno» en los hospitales.

Otras de las peticiones recogidas en el documento son «fortalecer y garantizar la inspección de los servicios públicos», reducir la espera para la dependencia, que ya alcanza los 562 días, y aumentar las intensidades de la ayuda a domicilio para los dependientes de segundo y tercer grado, así como articular un plan para la creación de plazas para Viviendas de Mayores, en hogares adaptados y con los servicios adecuados para ellos.

Conchita Ruiz señala a la financiación

En respuesta a la concentración, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, apuntó, en su visita a la residencia Virgen del Valle de El Palmar, que el problema de la creación de plazas y los tiempos de espera «no existiría si tuviéramos la financiación que nos corresponde del Estado, del 50% en cuanto a la dependencia». Ruiz afirmó que se han creado «más de 320 plazas» en los dos últimos años, y defendió que las concertadas, que se financian con fondos de la Comunidad, tienen por ello «carácter público». Por último, aseguró que en paralelo, se están creando plazas públicas, como las «40 anunciadas en la residencia de Lorca Domingo Sastre» o la ampliación prevista en la de Mensajeros de la Paz, en San Pedro del Pinatar.