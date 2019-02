Cerca de 500 personas con discapacidad se beneficiarán de ayudas para reformar sus viviendas Reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles. / Vicente Vicéns / AGM Familia destinará un millón de euros a esta nueva línea de subvenciones JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 13 febrero 2019, 18:04

Cerca de 500 personas con discapacidad o con más de 65 años de edad podrán acogerse a una nueva línea de ayudas de la Consejería de Familia e Igualdad destinada a la reforma y adaptación de viviendas. La partida está dotada, en total, con un millón de euros, y las subvenciones llegarán hasta los 3.000 euros por beneficiario como máximo. El Consejo de Gobierno aprobó esta mañana estas ayudas, que podrán solicitarse a partir del próximo 25 de febrero, hasta el 15 de abril. Es requisito imprescindible ser propietario de la vivienda o llevar más de cuatro años residiendo en ella en régimen de alquiler.

Se destinará, además, otro millón de euros a las habituales subvenciones para la compra de camas articuladas, gafas, colchones especiales y tratamientos bucodentales de personas mayores de 65 años o con discapacidad superior al 33%.

La consejera portavoz, Noelia Arroyo, explicó estas medidas al término de la reunión semanal del Consejo, celebrada en está ocasión en el Museo Etnográfico de la Huerta de Alcantarilla. El alcalde, Joaquín Buendía, celebró la aprobación de varios convenios que permitirán mejorar infraestructuras en el municipio. Así, se destinarán 500.000 euros a reforzar el pavimento y a otras obras en el Polígono Industrial Oeste. También se dotará de red de saneamiento al barrio del Campico, con una inversión de 1.7 millones de euros.

Preguntada por el posible adelanto electoral en España, la consejera Arroyo señaló que «sin presupuestos no se puede tomar decisiones ni gobernar», por lo que el Ejecutivo regional no ve otra salida que las urnas, sin entrar en el debate de cuál sería la fecha más adecuada. Arroyo celebró las posibles elecciones porque «llevamos muchos meses pidiendo no estar sometidos al chantaje de los independentistas, de los proetarras de Bildu y de los de Maduro de Podemos».