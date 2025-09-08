La semana arranca en la Región de Murcia con una caída de la calidad del aire Tan solo los medidores de Alumbres y el Valle de Escombreras arrojaron valores calificados como 'razonablemente buenos'

Un hombre hace deporte en Cartagena en un día de intrusión de una masa de aire africano.

La semana arranca en la Región de Murcia con una caída drástica de la calidad del aire en prácticamente todos los medidores de la red dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente. Tan solo Alumbres y el Valle de Escombreras arrojaron valores considerados como 'razonablemente buenos' (34,3 μg/m3 y 27,2 μg/m3, respectivamente). El resto de estaciones apuntaban a una calidad regular o desfavorable debido a la alta concentración de partículas PM10 por la intrusión de una masa de aire africano que a lo largo de la jornada se irá retirando.

En concreto, según las predicciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, las concentraciones de partículas PM10 previstas para este lunes se moverán en el rango entre los 10 y los 50 μg/m3.

Las mayores concentraciones de estas partículas se encuentran este lunes en Lorca, donde prácticamente duplican el límite recomendado de 50 μg/m3, al situarse el medidor a las 9.00 horas en 92,9 μg/m3. La calidad del aire también es desfavorable en Alcantarilla (79,8 μg/m3), San Basilio (74,8 μg/m3), Molina (70,4 μg/m3), Jumilla (67,6 μg/m3), Caravaca (63,2 μg/m3) y Ronda Sur (61,3 μg/m3).

Además, las estaciones de La Aljorra (47,4 μg/m3) y Mompeán (46,4 μg/m3) arrojan valores por debajo del límite pero elevados, lo que convierte la calidad del aire en estas zonas en regular.

Los medidores también han contabilizado la concentración de partículas PM2.5 en estos puntos. Según los valores obtenidos, tan solo Alumbres, el Valle de Escombreras y La Aljorra mostraron una calidad del aire razonablemente buena en este parámetro (< 20 μg/m3).

Sin embargo, en Lorca se hallaron las mayores concentraciones en la Región, al marcar la estación ubicada en el municipio 31,9 μg/m3, cuando el límite para estas partículas es de 25 μg/m3. Alcantarilla (27,5 μg/m3), San Basilio (26,9 μg/m3) y Molina (26,3 μg/m3) también sobrepasaron el límite recomendado.

Por debajo de este límite, pero con concetraciones elevadas se encontraban Ronda Sur (23,4 μg/m3), Jumilla (23,3 μg/m3), Mompeán (22,4 μg/m3) y Caravaca (21,8 μg/m3).