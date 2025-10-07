La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Visita a la sede de AECC para la reinauguración. CARM

La sede de la AECC en Murcia estrena espacio después de una remodelación

Cada año atiende a más de 3.500 personas entre pacientes y familiares y cuenta con 1.400 voluntarios y 69 juntas locales en toda la Región

LA VERDAD

Martes, 7 de octubre 2025, 15:24

La sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer ha reinaugurado su sede en la Murcia, tras las obras de remodelación realizadas. En el acto se descubrió una placa conmemorativa en el jardín de Santiago y Zaraiche, que desde hoy lleva el nombre de la entidad, en reconocimiento a su labor de acompañamiento, prevención e investigación frente a la enfermedad. La Asociación atiende cada año a más de 3.500 personas entre pacientes y familiares, cuenta con 1.400 voluntarios y 69 juntas locales repartidas por toda la Región.

La AECC en Murcia fue inaugurada en 2010, y ahora, tras la remodelación, este espacio cuenta con nuevas zonas de trabajo para administración, voluntariado y comunicación, a las que se suma la redistribución de gabinetes para atención psicológica, social, logopédica, de fisioterapia, estética y de reconstrucción de la areola mamaria mediante tatuaje. Además, se han reacondicionado las zonas exteriores para crear un ambiente ajardinado donde realizar actividades como charlas y ponencias.

Pedreño recordó que la Consejería, en colaboración con la AECC, tiene en marcha el Programa Activa+, un proyecto de actividad física para pacientes oncológicos en tratamiento activo o que ya lo han finalizado. «Actualmente hay ocho grupos activos en la sede de la asociación en Murcia y quince en toda la Región», informó y añadió que «más de 400 pacientes han participado en esta actividad desde su puesta en marcha en 2021».

