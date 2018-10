El sector de la fruta procesada apuesta por abrir nuevos mercados Asistentes a la segunda jornada de Cancon14, atentos al discurso de Ramón Luis Valcárcel. / A. DURÁN / EFQ La segunda jornada del congreso Cancon14 aborda los desafíos de la globalización en una ponencia a cargo de Ramón Luis Valcárcel LYDIA MARTÍN MURCIA Viernes, 19 octubre 2018, 01:49

La fruta procesada ha sabido hacer muy bien los deberes para convertirse en un sector competitivo en Europa y en el resto del mundo, conformando un tejido productivo estable y de gran importancia gracias a la innovación, la modernización constante y la apuesta por la calidad en sus más altos estándares. Sin embargo, son numerosos los desafíos a los que se enfrenta en cuanto a reglamentos, aranceles y promoción para abarcar cada vez más mercados.

Cancon14, el Congreso Mundial de la Fruta Procesada, celebró ayer su segunda jornada bajo el lema 'Avanzamos juntos' para seguir poniendo en común los retos a los que se enfrenta este sector conservero, con la participación de expertos en industria agroalimentaria procedentes de Argentina, Brasil, Perú, Italia, Grecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica y China.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, inició la jornada con la conferencia 'La fruta ante los retos de la globalización', en la que aportó su visión sobre la actualidad del sector, además de informar de los pasos que se están dando desde Bruselas y los retos a los que se enfrenta la actividad.

Las reacciones Javier Celdrán. Consejero de Empresa «El 70% de la fruta procesada de España es murciana. Somos líderes mundiales indiscutibles por calidad, producción e innovación» Mariano Albaladejo. CEO de Gesa Mediación «Agrupal supone un aporte de valor extra para empresarios y empresas, y una contribución directa a la formación del tejido industrial» Manuel Ruiz. Presidente de Caja Rural Central «Es fundamental intercambiar experiencias con representantes del mundo porque nos puede ayudar a mejorar y buscar la diferenciación» César García. Director general de Alcurnia Alimentación «A través de Cancon, Agrupal ha logrado dotar de visibilidad a nuestro sector a nivel mundial, lo que la consolida como la asociación de referencia»

«No es casualidad que este congreso mundial se celebre en Murcia. Conozco mi Región y a sus gentes. Constituyen el modelo de empresario ejemplar que convierte los desafíos en oportunidades. La historia de Murcia está indisolublemente asociada a la conserva vegetal. Esta ha sido la gran embajadora ante el resto del mundo, porque sus productos de excelencia se han introducido en los mercados desde hace un siglo», afirmó Valcárcel al inicio de su intervención.

La mejora de la competitividad fue uno de los puntos más destacados como clave para garantizar el éxito exportador de la industria agroalimentaria y que esto se traduzca en una recuperación económica. Según datos de 2016, el sector de procesados de fruta y vegetales supuso 47.000 millones de euros para la UE, lo que implica el 6,7% de la industria agroalimentaria europea. Pero no solo se trata de cifras extraordinarias, «sino que representan una amplia gama de elaborados alimenticios que trascienden al concepto tradicional de conserva vegetal, pues incluyen mermeladas, aceitunas y salsas».

Sin embargo, el camino no ha estado exento de obstáculos, a pesar de que la Política Agraria Común garantiza el respeto a las normas, favoreciendo los acuerdos comerciales llevados por la UE. Entre los desafíos están medidas proteccionistas y aislacionistas y la desigualdad de los aranceles en otros países, los impuestos de exportación, el veto ruso y las incertidumbres del 'Brexit', para lo que Valcárcel indicó que «debemos optar por medidas aperturistas como las que impulsa la Unión Europea».

«Nuestros productos no deben verse desplazados por otros de terceros países que quieran aprovechar la salida de Reino Unido para hacerse con su cuota de mercado en el país. 'Brexit' o no, no podemos dejar de reforzar el resto de mercados españoles. De hecho, el sector conservero debe optar por abrir más mercados cuanto antes. Es el gran reto que tiene Europa», añadió.

En este aspecto, destacó la negociación de la Unión Europea con países como Japón, China y México para crear acuerdos de comercio que garanticen el respeto de unas reglas de derecho justo. «Nuestro objetivo sigue siendo consolidar un sector relevante por cifras de exportación y de empleo, y para ello es necesario asentar las condiciones para consolidar un mercado competitivo», matizó Valcárcel.

Por último, el vicepresidente del Parlamento Europeo indicó su compromiso de elaborar una iniciativa para plantear la exigencia de que también haya campañas de presupuesto de promoción de la Unión Europea para la fruta procesada, ya que, en la actualidad, se utilizan «casi exclusivamente por el mercado de la fruta fresca».

Captar valor

La segunda jornada de Cancon14 también contó con la intervención de Eduardo Baamonde, ingeniero agrónomo y presidente de Cajamar, con una larga trayectoria profesional ligada al sector agrario, quien destacó la labor de la entidad como «instrumento al servicio del sector». En su discurso, destacó que «el mayor reto que tiene la industria agroalimentaria española es la incertidumbre que existe en el mercado internacional por decisiones políticas que son imprevisibles, algo que genera tensión». «Vamos a tener que acostumbrarnos a movernos en mercados cada vez más inciertos», añadió. Baamonde destacó el gran talento de las conserveras, algo que debe utilizarse para «captar valor».

El uso sostenible del agua fue otro de los aspectos abordados, para lo que la entidad ha puesto en marcha una incubadora de alta tecnología de agua con el fin de contribuir al abastecimiento del sector y evitar que este recurso sea limitante para la actividad.