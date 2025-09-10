La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tendidos eléctricos en Escombreras, este miércoles. Antonio Gil / AGM

La saturación de la red eléctrica retrasa ya 24 proyectos de inversión y bloquea otros 19 en la Región de Murcia

El Gobierno exige mejorar las infraestructuras, pues solo hay libre un 28% de capacidad energética, lo que frena inversiones por importe de mil millones

José Alberto González

José Alberto González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:49

Veinticuatro proyectos de inversión en distintos sectores industriales «sufren importantes retrasos» en la Región de Murcia por las dificultades existentes» para la conexión a la ... red eléctrica. Y otros diecinueve «están paralizados en la fase de tramitación administrativa en la Comunidad Autónoma, «esperando» las medidas que traiga consigo la reciente publicación de los nuevos mapas de capacidad». A ello, se suma que, como adelantó LA VERDAD en junio, cinco planes privados ya han sido «denegados por no contar la red con capacidad suficiente para permitir su conexión». En total, la inyección económica afectada por la saturación de estas infraestructuras energéticas en el territorio regional alcanza los mil millones de euros.

