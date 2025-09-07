La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tres campañas buscan dinamizar el comercio local de San Pedro en el último trimestre del año

LA VERDAD

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:54

La concejala de Comercio de San Pedro del Pinatar, María Dolores Nieto, presentó junto a representantes del comercio local las actuaciones previstas para el último trimestre del año, que tienen como objetivo visibilizar y poner en valor el pequeño comercio.

En este periodo se desarrollarán tres campañas de promoción del comercio, como son la segunda edición del desfile San Pedro está de Moda, que se celebrará el 25 de octubre en el exterior del Museo Barón de Benifayó y que busca dar protagonismo a comercios del ámbito de la moda, la peluquería y estética y los complementos. Asimismo, en este trimestre se llevará a cabo, en colaboración con Radio Pinatar, el espacio Mejor que tú nadie me lo cuenta, en el que los comercios locales podrán dar a conocer sus servicios y productos. Además, para facilitar su participación, se realizará desde los propios establecimientos. Además, con la finalidad de incentivar las compras durante la Navidad se realizará un vídeo promocional destacando los valores de cercanía, atención personalizada y calidad del comercio local.

Decoración navideña

Con motivo de las fiestas navideñas se pondrá en marcha la campaña Decora la Navidad, a través de la cual se distribuirán elementos decorativos unificados entre los establecimientos adheridos. El objetivo es crear una imagen conjunta que refuerce el ambiente festivo en las calles, aporte mayor visibilidad a los comercios participantes y transmita a vecinos y visitantes la calidez y cercanía del pequeño comercio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  3. 3 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  6. 6 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9

    Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side
  10. 10 La Lamparería de Vista Alegre, en Cartagena, se convertirá en apartamentos para trabajadores eventuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tres campañas buscan dinamizar el comercio local de San Pedro en el último trimestre del año