Tres campañas buscan dinamizar el comercio local de San Pedro en el último trimestre del año

La concejala de Comercio de San Pedro del Pinatar, María Dolores Nieto, presentó junto a representantes del comercio local las actuaciones previstas para el último trimestre del año, que tienen como objetivo visibilizar y poner en valor el pequeño comercio.

En este periodo se desarrollarán tres campañas de promoción del comercio, como son la segunda edición del desfile San Pedro está de Moda, que se celebrará el 25 de octubre en el exterior del Museo Barón de Benifayó y que busca dar protagonismo a comercios del ámbito de la moda, la peluquería y estética y los complementos. Asimismo, en este trimestre se llevará a cabo, en colaboración con Radio Pinatar, el espacio Mejor que tú nadie me lo cuenta, en el que los comercios locales podrán dar a conocer sus servicios y productos. Además, para facilitar su participación, se realizará desde los propios establecimientos. Además, con la finalidad de incentivar las compras durante la Navidad se realizará un vídeo promocional destacando los valores de cercanía, atención personalizada y calidad del comercio local.

Decoración navideña

Con motivo de las fiestas navideñas se pondrá en marcha la campaña Decora la Navidad, a través de la cual se distribuirán elementos decorativos unificados entre los establecimientos adheridos. El objetivo es crear una imagen conjunta que refuerce el ambiente festivo en las calles, aporte mayor visibilidad a los comercios participantes y transmita a vecinos y visitantes la calidez y cercanía del pequeño comercio.