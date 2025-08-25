Muere un tripulante de un velero tras ser rescatado del agua en Lo Pagán El personal sanitario practicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudo hacer nada por salvar su vida

Un hombre de 67 años que navegaba en un velero por Lo Pagán murió este lunes por la tarde. Cerca de las 19.30 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada desde la embarcación solicitando ayuda para el afectado, que había sido rescatado ya del agua.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de San Pedro del Pinatar, que trasladaron al afectado a tierra, en la zona de La Puntica, donde fue atendido por una unidad móvil de emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. A las 20.00 horas se solicitó la presencia de la Guardia Civil, al confirmarse el fallecimiento del afectado.