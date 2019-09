Una empresa cobrará por estacionar en el solar de la avenida Emilio Castelar de San Pedro Imagen que presentaba el solar situado en la avenida Emilio Castelar, ayer, en San Pedro. / a. salas Los comerciantes del centro creen que perderán clientes cuando la firma New Capital comience a gestionar este espacio ALEXIA SALAS Jueves, 26 septiembre 2019, 02:08

Ya no será gratis aparcar en el centro urbano para hacer las compras. El Ayuntamiento concedió el pasado 18 de julio licencia provisional por diez años a la empresa New Capital 2000 SL para instalar un control de accesos y cobrar por estacionar los vehículos en el solar de la avenida Castelar, que en los últimos años sirve de aparcamiento gratuito al núcleo comercial del centro. «No le podíamos negar la licencia, ya que los terrenos son privados», justifica la concejal de Urbanismo, Ángela Gaona, aunque el Ayuntamiento no ha negociado con los propietarios una posible cesión o compra para que el aparcamiento siguiera siendo gratuito, como piden los comerciantes.

La empresa levantará una valla de un metro de altura alrededor del perímetro del parking, que linda con la avenida de Las Salinas, la avenida de Emilio Castelar y las calles Doctor Cortezo, Virgen de Loreto, Adolfo Ceño y Antonio Trucharte. Contará además con unas torres de iluminación, cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos, unos aseos en casetas prefabricadas y una carpa desmontable para crear un lavadero en seco. La misma empresa explota el aparcamiento del puerto deportivo Marina de las Salinas.

Cuando finalicen en octubre las obras que proyecta la empresa, que gestiona nueve parkings -seis en Murcia y tres en Madrid-, aparcar en el solar de 4.485,63 metros cuadrados, con espacio para 160 plazas más cinco accesibles, no será gratis. La empresa no ha aclarado aún si mantendrá la misma tarifa que en sus otros aparcamientos -2,52 euros la hora-, pero los comerciantes del centro ya se preguntan cómo podrán seguir compitiendo con otro inconveniente más frente a los numerosos centros comerciales cercanos, que ofrecen estacionamientos gratuitos.

«Nos afectará seguro»

«La gente ya se queja y, con lo poco propensos que somos a pagar por aparcar, nos afectará seguro», lamenta Raquel Albaladejo, gerente de Bethia Viajes, situada a pocos metros del aparcamiento. La empresaria cree que el Ayuntamiento podría negociar la compra del terreno para evitar el cambio. Y en la tienda de moda Piknte, cuyo acceso principal da a la avenida de Emilio Castelar, creen que «si lo ponen de pago, la gente intentará aparcar en otro sitio».

«Nos perjudicará a todos los del centro, porque además las calles se van a colapsar, ya que a la gente no suele gustarle pagar», asegura Esther Pérez, tercera generación del herbolario Yuca.

Para el portavoz de la Asociación de Empresarios de San Pedro del Pinatar, José Luis Olivan, «tiene que haber aparcamientos disuasorios y que sean fáciles de localizar y señalizados». «Al cliente le tiene que salir gratis, así que el Ayuntamiento y los comerciantes tienen que estar dispuestos a regalar el importe de lo que les cueste dejar el coche para hacer sus compras», señala Oliván. Ya ha pedido a los responsables municipales «una solución, ya sea una cuota gratuita por compras superiores a un importe determinado o que la primera hora sea gratis». Oliván recuerda que «los comercios ya padecieron el año pasado las obras del centro y solo les faltaba pasar por otro problema de nuevo».

La inminente instalación de barreras de pago en el aparcamiento será «una apisonadora para el comercio del centro», advierte el portavoz de Ciudadanos, José Luis Ros, quien cree que «el interés general no puede pasar por que una empresa decida obtener beneficio de un espacio». «Si ya es difícil competir con los centros comerciales, donde puedes aparcar sin coste alguno, no sé cómo van a levantar cabeza los comerciantes», señala Ros. Llama la atención sobre «el estado del pequeño comercio, que está con respiración asistida. Solo hay que ver la cantidad de locales comerciales que cierran en el centro». El edil considera que la autorización del Ayuntamiento para el pago por estacionar hará que «la inversión realizada en remodelar el centro no servirá para nada». «El Gobierno está condenando al comercio local y exigimos medidas que mitiguen el daño que se les va a hacer», afirma Ros.