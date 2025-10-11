San Javier solicitará la declaración de zona catastrófica por los «cuantiosos daños» que ha provocado la dana 'Alice'

LA VERDAD Sábado, 11 de octubre 2025, 13:36 Comenta Compartir

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, informó este sábado de la firma de un decreto de declaración de emergencia con el fin de agilizar las contrataciones necesarias que permitan hacer frente a los cuantiosos daños que ha dejado la dana 'Alice' en el municipio. San Javier ha registrado 177 litros por metro cuadrado en 24 horas lo que ha generado daños en todo tipo de infraestructuras, señalaba el alcalde, como caminos rurales, kilómetros de playas tanto al Mar Menor como al Mediterráneo, mobiliario urbano, en comunicaciones y saneamiento.

Asimismo anunció que el Ayuntamiento va a solicitar a la Delegación del Gobierno en Murcia la declaración del municipio como zona catastrófica «porque los daños producidos por las grandes avenidas de agua que hemos recibido durante horas han sido innumerables». En este sentido, añadió que un equipo de técnicos municipales, policía local y protección civil están valorando los daños para elaborar un informe que avale esa petición de zona catastrófica.

José Miguel Luengo destacó la ausencia de daños humanos y agradeció el comportamiento de la ciudadanía desde el primer momento de la alerta roja lo que ha permitido a los servicios públicos agilizar su trabajo. Las incidencias, no obstante, en la población fueron importantes como demuestra el dato que refleja que un tercio de las llamadas recibidas en el teléfono de emergencias 112 de la Región de Murcia fueron realizadas desde San Javier. En total fueron 370 llamadas con incidencias de todo tipo, incluidos rescate de personas desde las cubiertas de sus propias casas o en coches atrapados por el agua. Los servicios municipales realojaron a un total de 37 personas que pasaron la noche en el polideportivo municipal.

José Miguel Luengo destacó el buen funcionamiento de las obras de drenaje que se han venido realizando en el municipio en los últimos años y puso como ejemplo el caso del colegio El Recuerdo, que resultó muy afectado en las últimas inundaciones y que en esta ocasión «se encuentra en perfectas condiciones». El drenaje de la vereda del Vinco, colectores y otras infraestructuras han demostrado su eficacia «hasta que se desbordó el trasvase y saltaron las ramblas tierra arriba». José Miguel Luengo remarcó la importancia de los diques de contención en la rambla de Cobatillas, que según ha informado Confederación Hidrográfica del Segura, están listos para licitar. «Sería el complemento perfecto para las obras que ya hemos ejecutado en San Javier», aseguró el alcalde.

José Miguel Luengo recordó que a partir de ahora toca revertir la situación de normalidad cuanto antes y hacer balance de todos los daños. Luengo agradeció la labor desarrollada por los más de 70 efectivos municipales que han estado siguiendo la evolución del temporal y la ayuda de la Comunidad Autónoma que seguirá en el municipio durante el fin de semana como maquinaria pesada de la Consejería de Fomento, agentes forestales de la Consejería de Medio Ambiente que ayudan en la limpieza y recuperación de caminos , así como de la Dirección General del Agua y Esamur.