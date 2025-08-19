La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos bomberos apagan los rescoldos del fuego declarado este martes en San Javier. CEIS

Un incendio afecta al paraje Casas del Pino de San Javier

La columna de humo era visible desde mucha distancia

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 20:19

Los equipos de emergencia controlaron este martes un incendio que se declaró este martes por la tarde en San Javier. En concreto, el fuego comenzó en el paraje conocido como Casas del Pino, muy cerca del polígono industrial El Pino II.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió numerosas llamadas a las 16.25 horas alertando del incendio, que era muy visible desde la distancia.

Se activó la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, por lo que se desplazaron al lugar efectivos del Parque de San Javier, quienes solicitaron refuerzos a los bomberos del Parque de Los Alcázares, que finalmente pudieron controlarlo.

