Un hombre se atraganta al comer un bocadillo en San Javier.

Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier

Los sanitarios tuvieron que practicarle una reanimación cardiopulmonar al fallar la maniobra de Heimlich

LA VERDAD

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:40

Un hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria este viernes cuando almorzaba un bocadillo en San Javier. El afectado, de 62 años de edad, estaba comiéndose un bocata en la calle Trovero Marín a las 10.05 horas cuando se atragantó y dejó de poder respirar.

El 112 envió rápidamente una ambulancia y una unidad de la Policía Local de San Javier. Los sanitarios comenzaron a practicarle la maniobra de Heimlich, aunque no sirvió para que expulsara el trozo de bocadillo. El hombre sufrió una parada y los efectivos de emergencias tuvieron que realizarle una reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, el afectado fue trasladado hasta el hospital Los Arcos del Mar Menor, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos.

